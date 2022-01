Desbordes y futuro de RN: "Cada uno tendrá que evaluar si es el partido que le acomoda o no"

Mario Desbordes se refirió a los temas que abordó este lunes la sesión de la comisión política ampliada de Renovación Nacional (RN).

Tras la derrota electoral, el conglomerado sostuvo un encuentro para evaluar su situación actual. Según el ex candidato presidencial "hubo un compromiso de la directiva de Francisco (Chahuán) de solucionar algunas quejas que teníamos varios comisionados".

"Conversé con la mesa antes de la comisión política para no generar un incendio, porque he dicho reiteradamente que no me interesa fracturar RN, al revés, hay un viejo dicho de campo que dice que no hay que confundir la hinchazón con la gordura. Efectivamente ayer estuve con buena disposición, y todos la tuvimos con el ánimo de que las cosas se solucionen, lo que no significa que ayer quedó todo solucionado”, replicó.

Asimismo, añadió a T13 su posición sobre la consulta nacional. indicando que “tendremos que ver qué surge de la consulta del partido, si es un partido que se carga a la derecha dura o si va hacia el centro con una mirada más social. Del resultado que se produzca en esa consulta cada uno tendrá que evaluar si es el partido que le acomoda o no".

"Si vemos que este partido se transforma en uno similar a republicanos, yo no estaría de acuerdo. Yo respeto muchísimo a republicanos y a la UDI, pero ya hay partidos que pelean ese espacio. Nosotros deberíamos pelear otro espacio”, sumó.