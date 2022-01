Ministro Ossa: "Es muy injusto sostener que el gobierno no apoyó la Convención”

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, conversó con Radio Universo sobre la confirmación de una nueva mesa directiva de la Convención Constitucional.

En cuánto al método de votación por parte del órgano constitucional el secretario señaló que que "le ha gustado" y que “las elecciones en la política suelen ser muy rápidas, yo creo que es muy transparente, de cara a la ciudadanía”.

Al abordar la demora que ha tenido la votación por la presidencia de la mesa, expresó que “la verdad que nos sorprendió que esto se demorara tanto, y esperamos lo mejor de todas las relaciones (...) no tenemos ninguna duda que las nuevas autoridades van a querer tener una relación fluida con nosotros”.

También se refirió a los dichos que realizó la líder de la convención ayer en su último discurso en el cargo donde aseveró que “el gobierno saliente fue poco colaborador, sobre todo los primeros meses” y que “en un principio no tenían nada”.

Ossa respondió que “todo lo que vimos ayer, al nivel de televisación, acceso a la deliberación, diseño, en fin es lo que teníamos del día uno”.

“El 4 de julio, más allá de la violencia que hubo, se logró constituir una Convención Constitucional de 155 personas en la mitad de una pandemia, en la mitad de una excepción sanitaria, y logró elegirse una presidenta como ella, mediante un método de elección democrático que no existía, que de hecho fue este método medio papal, que lograron pactar entre todos y logró ser presidenta”, afirmó.

En esa línea, el encargado de la Segpres manifestó que “nosotros le propusimos (a Loncon) reuniones dos veces a la semana, que no aceptó, y todas las deficiencias que echó de menos, estaban listas en el Palacio Pereira, que no visitó en un mes, y no lo visitó porque desconfiaba de lo que ellos llaman el poder constituido”.

“La verdad es que yo creo que cuando uno hace críticas tiene que hacer autocríticas también. Creo que es muy injusto sostener que el gobierno no apoyó la convención”.

De hecho, el ministro sostiene que Loncón habría aceptado la invitación “y a los pocos días llamó para señalar que no se iba a juntar con nosotros, pero además nos pidió guardar silencio de que había aceptado que se iba a juntar con nosotros”.