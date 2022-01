María Elisa Quinteros dijo que principal misión es "acercar el proceso de la Convención a las personas"

A un día de asumir como presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros explicó cómo llegó a obtener los apoyos para liderar el órgano.

"Mi nombre sale de otros espacios, no de mi colectivo. Este proceso apuesta a lo que queremos que sea este segundo período: con diálogo y conversación", dijo en ADN, añadiendo que "no contamos con la lógica de la política tradicional, sin embargo respetamos los acuerdos que desde ese mundo se levantan".

Sobre el trabajo que realizarán en esta segunda etapa, Quinteros insistió que la presidencia "no tiene que ver con qué derechos se aprueban o no, si no en cómo facilitamos la deliberación política para que se consensúen los 2/3".

Tras asumir este miércoles la testera, la epidemióloga aseguró que integrarán las experiencias del liderazgo de Elisa Loncón y Jaime Bassa. Sin embargo, la profesional explicó que esperan entregar mayor información sobre el proceso a la ciudadanía.

"Tenemos que reconocer que lo hecho en la primera etapa fue muy ajena a la gente, porque se basó más en lo reglamentario y lo técnico", dijo, por lo que ahora se plantea como principal misión "acercar el proceso de la Convención a las personas dentro del país".

Por otro lado, la nueva presidenta fue consultada sobre un eventual acercamiento con el Presidente Sebastián Piñera en los meses que restan de su gobierno.

Al respecto, señaló que "es una conversación que tenemos que ampliar, no es una decisión personal que debo tomar yo, si no que necesita un consenso amplio".