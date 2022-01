Simón Oliveros tras volcar su vehículo en Ñuñoa: "Estoy ileso gracias a Dios"

Simón Oliveros se refirió al accidente de tránsito que sufrió este miércoles en Ñuñoa. Fue en el matinal Mucho Gusto, donde leyeron un mensaje que envió a sus compañeros en el que contó cómo se encontraba después de volcar su vehículo.

"Estoy ileso gracias a Dios, alguien me cuidó desde arriba, porque no hay otra explicación", comentó.

Fue el camarógrafo del canal quien entregó mayores detalles, pues conducía su automóvil a pocos metros de Oliveros.

“Yo iba como dos autos más adelante. Escuché un golpe y vi mi espejo retrovisor y veo el auto girando”.

“Yo paré porque podría haberle pasado a cualquier persona. Me bajé a ver y lo primero que veo es el auto invertido y Simón en el parabrisas. Yo y otra persona lo sacamos del auto. Él estaba bien (...) Me abrazó y se puso a llorar. Salió del auto y me abrazó fuerte”, añadió.