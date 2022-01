Bachelet: "El movimiento social ha permitido que límites que había en el pasado ya no van a ser límites"

08:15 La ex Presidenta se refirió al proceso constitucional.

En entrevista con El Mercurio la ex Presidenta Michelle Bachelet se refirió al trabajo constitucional, del que dijo "estoy esperanzada" y descartó atribuirse una especie de "maternidad" sobre el proceso.

"Maternidad yo no me atrevería a decir porque creo que este proceso, de esta manera, surgió del movimiento social. La gente llegó a la convicción de que no basta muchas veces con cambiar leyes, sino que uno requiere una Constitución que pueda ser mejor garantía de sus derechos", aseguró.

La ex Mandataria dijo que "lo que sí creo es que nosotros teníamos claro que era necesario cambiar la Constitución hace rato y habíamos planteado no sólo la necesidad, sino que desarrollado un proceso que fue muy interesante".

Bachelet sin embargo dijo que el proceso que ella inició quedó "congelado" y también descartó que haber reactivado ese mismo trabajo hubiese evitado el estallido social. "El hecho de todo el movimiento social ha permitido que límites que había en el pasado ya no van a ser límites", planteó.

"Tanto la elección de Boric como la Convención constituyen para la gente la esperanza de que se podrán hacer cambios en áreas que sienten muy injustas y por muchos años", agregó.