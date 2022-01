Piñera proyectó 10 mil casos diarios de covid y emplazó a rezagados: "Vacúnense ahora, están cometiendo una irresponsabilidad"

El presidente Sebastián Piñera emplazó esta jornada a los rezagados de las vacunación contra el Covid y los llamó a utilizar el fármaco para enfrentar la pandemia, en medio del inicio de la aplicación de la segunda dosis de refuerzo que comenzó esta jornada.

Piñera abordó la llegada de la variante Ómicron y dijo que es "muy importante estar preparados, anticiparse. El mundo está siendo devastado por la nueva variante".

"En Chile estamos en torno a los 4 mil casos, este número va a aumentar" dijo el Presidente, quien añadió que "es probable que superemos los 10 mil casos diarios, pero tenemos un país que está bien protegido con las vacunas, por eso estamos iniciando la cuarta vacuna".

"Quiero pedirles a mis compatriotas varias cosas, primero a los que no se han vacunado, los rezagados, los porfiados, vacúnense ahora, están cometiendo una irresponsabilidad. La vacuna es segura, eficaz, y si no se vacunan se van a contagiar ustedes, sus familias, compañeros de trabajo, compañeros de estudios y eso no podemos permitirlo. Por eso se requiere que el pase de movilidad esté actualizado".

"Segundo, cuídense, usen la mascarilla, mantengan la distancia social, eviten las aglomeraciones, ventilen los lugares cerrados, porque hemos visto muchas conductas irresponsables" añadió el gobernante.

El Presidente recordó que esta jornada parte la cuarta dosis para las personas inmunocomprometidas, y que a partir del 7 de febrero se ampliará a la población general, partiendo con las personas mayores de 55 años.