Ley de indulto: presidenta del Senado aseguró que "muchas" de las personas en prisión preventiva "ya habrían cumplido su pena" de haber sido sancionadas

Durante esta jornada, el presidente electo Gabriel Boric hizo referencia al proyecto de indulto de los llamados presos del estallido social. En la oportunidad hizo un llamado al Senado, para que la iniciativa "se resuelva durante el mes de enero".

"No puede seguir esperando. Nosotros como Gobierno nos comprometemos a establecer un diálogo que sea amplio", dijo, indicando que esperan "que se resuelva en el actual Congreso".

Al respecto, fue la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón quien respondió sobre aquello, asegurando que "nosotros esperamos que la discusión se haga con los antecedentes que nosotros tenemos sobre una situación que afecta a estas personas", dijo.

Con ello, indicó que también es de esperar que "se tomen medidas de parte de la Fiscalía, de los tribunales, porque no puede ser que las personas en general,y no solo en este caso en particular, estén sometidas a prisiones preventivas que probablemente al contar el tiempo, muchos de los casos ya habrían cumplido la pena que les hubiesen asignado de haberse sancionado", dijo.

Y en este sentido, insistió que es claro que "los casos que quedan, por las causas que existen como antecedentes, muchos ya habrían cumplido su pena".