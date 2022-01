Presidente electo conversó en su comando con Dahiana Pereira, viuda del cabo Naín

El Presidente electo, Gabriel Boric, conversó este martes con Dahianna Pereira, viuda del cabo segundo de Carabineros, Eugenio Naín, quien fue asesinado en La Araucanía.

Pereira esperaba a primera hora al Mandatario electo en su comando, ubicado en calle Condell de Providencia, para hablar con él y entregarle una carta de víctimas de la violencia.

“El motivo que yo vine acá fue por una iniciativa a las víctimas, pero igual aproveché la instancia para hablar con el Presidente Boric y contarle mi situación. Le hablé sobre el terrorismo de La Araucanía y que se haga justicia por mi marido”, explicó al programa "Mugo Gusto", de Mega.

“Yo le dije que me ayudara a hacer justicia, que ponga un tope para que no haya más terrorismo para que la gente ya no muera”, añadió.

Asimismo sostuvo que “ahora que hablé con él me dio un poco de esperanza, pero también sé que no todo depende del Presidente. Le planteé sobre la Ley Nain y sobre esa ley Carabineros igual necesita apoyo, y sacando esa ley van a tener ese apoyo”.

Cabe recordar que el cabo segundo Eugenio Naín fue asesinado el pasado 30 de octubre de 2020 en el sector de Metrenco, en la región de La Araucanía.