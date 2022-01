Presidenta de la Convención por polémica con las vicepresidencias: "Necesitamos que se pongan de acuerdo"

15:39 En cuanto a la discusión por la extensión de tiempo de trabajo manifestó que "no es un tema que tengamos en tabla hoy. No es una de mis prioridades"

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, se refirió a la indecisión entre los dirigentes de Vamos por Chile para destrabar las vicepresidencias adjuntas.

En primera instancia, la líder convencional expresó que "con el vicepresidente Domínguez creemos y percibimos por las conversaciones cuando vamos a la calle que la gente no sabe nada de lo que estamos haciendo. Para nosotros, es base la comunicación. No puede ser que las personas no sepan qué estamos haciendo".

"Es clave que todas las comisiones estén funcionando porque todas tienen un tiempo súper acotado. No queremos estar como Convención dos años porque no es nuestro mandato, nuestro mandato es un año y nos queda poco tiempo", añadió.

En marco de la polémica con las vicepresidencias entre los dirigentes de Vamos por Chile, Quinteros afirmó que "nos faltan dos integrantes, los necesitamos. Ayer estuve en el Congreso Futuro y estaban Hernán Larraín Matte y Rodrigo Álvarez y les dije ya, necesitamos que se pongan de acuerdo, que definan, porque en la mesa son muchas las funciones y a la tarde vamos a ver distribución de tareas así que sería primordial".

"Legalmente, la mesa es legítima, está funcionando, entonces tampoco tenemos argumentos técnicos para postergar (el trabajo). Entonces como estamos en un proceso en el que todos corremos, tenemos que correr con los que estén, pero los necesitamos y espero que se resuelva pronto", cerró.