Joven del Sename fue uno de los 180 puntajes nacionales de la PDT

C. Infanta / D. Gotelli

Matías Muñoz (19) celebró ayer con una "especie de once" con sus cercanos los 850 puntos que obtuvo en el test de matemáticas de la Prueba de Transición. Quiere estudiar Medicina en la Universidad de Chile y dice que este año, el segundo que la da, su estrategia funcionó.

"Me gusta mucho leer, pero sé que en lenguaje no me va bien, así que calculé cómo hacerlo. Para entrar, necesitaba tener puntaje nacional en matemáticas y para eso hice un ensayo diario, todo el año", cuenta a este medio.

Matías vive en una residencia familiar (exSename) en Talcahuano. Dice que después de salir del colegio entendió que "debía tomar mi futuro en serio", por lo que en 2021, egresado del colegio, se preparó el año completo en el preuniversitario Pedro de Valdivia con una beca social.

Cuenta que cuando salió de dar el test de matemáticas tenía dudas. "Vi preguntas que nunca antes había hecho, eran unas cinco o seis. Al final las respondí al descarte, pero parece que funcionó", reconoce entre risas.

El joven penquista se convirtió así en uno de los 180 puntajes nacionales que tuvo la PDT, prueba que este año arrojó un 22% menos de máximos puntajes que el 2021. La mayor baja se dió en matemáticas precisamente, donde pasaron de 218 a 144.

Parte de quienes lo lograron fueron recibidos ayer en La Moneda por el Presidente Sebastián Piñera, tras lo cual las autoridades hicieron un balance positivo del proceso.

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, destacó la reducción de la brecha entre egresados de colegios científico humanistas y técnico profesionales, pues en todas las pruebas hubo menos puntos de diferencia que en años anteriores.

"Ese era un grave problema de la PSU que lo hemos superado muy bien", enfatizó la directora del Demre, Leonor Varas, quien lo atribuyó a los cambios que se vienen realizando a los contenidos del test en los últimos dos procesos.