Fiscal nacional confirmó solicitud de informe por dichos de dirigente de camioneros sobre paro de 2020

El fiscal Nacional, Jorge Abbott, hizo referencia

a los dichos del líder de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, quien aseguró que existió un supuesto acuerdo entre el gobierno y los camioneros para llevar adelante el paro del gremio en 2020.

"Con palabras del presidente de ellos, se lo pidió el gobierno para que hubiese la ley Juan Barrios, para que hubiese ley de armas, todas las leyes que todavía no salen y al final ese paro el control lo tomaron los choferes", dijo el dirigente a Mega.

Al respecto, Abbott indicó que pidió un informe a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional.

No obstante, mencionó que "desde ya es posible que exista algún tipo penal en la ley de Seguridad Interior del Estado, pero quien tiene el ejercicio de la acción penal en la materia es el supremo gobierno, no el Ministerio Público que no podría abrir de oficio una investigación”.

"Nosotros podemos abrir una investigación respecto a de algún delito común donde el Ministerio Público tenga la posibilidad de iniciar de oficio una investigación”, agregó.