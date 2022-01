Lanzan plataforma "No me hostiguen" para reportar cobranzas abusivas

El ministro de Economía, Lucas Palacios, junto al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Lucas del Villar, y al superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, dieron a conocer la plataforma “No Me Hostiguen Cobranzas” para que los consumidores reporten cobranzas y tratos indebidos.

La herramienta está alojada en el sitio web del Sernac y consiste en un botón que dirige al consumidor de manera directa al reporte de reclamo.

La Ley del Consumidor prohíbe que las empresas que realicen cobranzas extrajudiciales, acosen u hostiguen a los consumidores. Sólo el año pasado, el Sernac recibió más de 14 mil reclamos relacionados a estas conductas.

El ministro Palacios resaltó que “los chilenos no se quieren pasar de listos, cuando tienen los recursos, pagan sus deudas, y así quedó en evidencia con las últimas cifras de morosidad. Por eso no es justo, no es necesario y tampoco es legal que los bancos los estén hostigando para poder cobrarles, porque la ley define muy bien hasta dónde se puede hostigar”.

Por su parte, el director nacional del Sernac explicó que “No me hostiguen” surgió “por la frustración o angustia que provoca el hostigamiento o las cobranzas por deudas que no corresponden. Queremos que los consumidores tengan un acceso más expedito a este tipo de reclamos y también como institución, poder visibilizarlos mejor para fiscalizar que este esté respetando la Ley en esta materia”.