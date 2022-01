Messi tampoco jugará frente al Brest una semana después de su negativo

El jugador argentino del Paris Saint-Germain Lionel Messi tampoco jugará este fin de semana en el partido de Ligue 1 frente al Brest, perteneciente a la jornada 21 del campeonato francés, según ha confirmado su entrenador Mauricio Pochettino en la previa del encuentro.

Messi, que contrajo el coronavirus el pasado 26 de diciembre, dio negativo el pasado 5 de enero y desde entonces, tras su regreso a París desde Argentina, se ha entrenado en solitario intentando agilizar su recuperación, la cual está siendo más costosa de lo deseada.

La 'pulga' ya fue descartada para el empate (1-1) del PSG en Lyon la semana pasada en un pobre partido de los parisinos, lejos de su producción ofensiva habitual por las múltiples bajas del equipo. Messi tampoco estará este sábado, pero sí regresará la semana próxima a entrenarse con sus compañeros.

"Habiendo hecho un buen progreso, Lionel Messi continúa trabajando con el personal médico y de rendimiento del club, y se reincorporará gradualmente al equipo la próxima semana", indicó la entidad francesa en una actualización del estado físico del '10' argentino.

El entrenador Mauricio Pochettino también se refirió al estado físico de Messi en su rueda de prensa previa al partido, pero se negó a comentar si dejaría París para representar a Argentina en las eliminatorias de la Copa del Mundo a fines de enero.

"No, Leo no está disponible para el sábado", dijo el ex técnico del Tottenham. "Leo está mejor, pero todavía está bajo la supervisión del departamento médico. Esperamos que pueda estar de vuelta en el equipo lo antes posible", añadió Pochettino.

Cuando fue preguntado si Messi había tomado la decisión de no representar a su selección en los próximos partidos internacionales, Pochettino se mostró desconcertado y respondió: "No sé a qué decisión te refieres. Está siendo evaluado diariamente y no podemos adelantarnos. Esperamos que todos regresen lo antes posible, para estar disponibles para el equipo", sentenció.

Messi ha revelado que le tomó más tiempo del esperado recuperarse después de dar positivo mientras estaba en su casa en Argentina durante el receso de mitad de temporada. "Como saben yo tuve Covid y quería agradecerles por todos los mensajes que recibí y decirles que me llevó más tiempo de lo que pensaba estar bien, pero ya casi me recuperé y estoy. Tengo muchas ganas de volver a la cancha", escribió en su Instagram.

Mientras tanto, Pochettino se negó a hablar de la recuperación de Neymar, pero admitió que los parisinos extrañaron al brasileño, ya que los líderes de la liga ganaron solo uno de sus cinco partidos de la Ligue 1 desde que el extremo sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo en noviembre.

"Neymar está siguiendo su plan de recuperación. Es un jugador muy importante. Tiene una calidad tremenda y creo que cualquier equipo echaría de menos a un jugador como Neymar", finalizó el técnico del PSG sin añadir más datos sobre su regreso.