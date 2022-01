Colmed advirtió que Ómicron tendrá mayores efectos negativos en las personas no vacunadas

10:13 El secretario general del gremio sostuvo que "Ómicron en personas no vacunadas es a lo menos similar a Delta en severidad"

El secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, abordó la variante Ómicron y sus consecuencias que podría tener una nueva ola de contagios en nuestro país. Además advirtió que las personas no vacunadas tendrán mayores efectos negativos.

Bernucci conversó con Radio Universo donde explicó que "se ha dado este mensaje erróneo que Ómicron sería más leve que Delta y no lo es, porque en la última actualización de Inglaterra, Ómicron en personas no vacunadas es a lo menos similar a Delta en severidad, entonces la idea de que es más leve está dada por características inmunológicas de contagios previos, por estatus de vacunación, pero no porque tenga característica de viralización más leve".

El secretario general manifestó que las consecuencias de esta variante dependerán de un equilibrio que exista entre las características propias del virus y sobre el estado inmunológicos que se registre en cada lugar y "se ha visto en otros países esta capacidad de aumentar muy rápido y bajar muy rápido, y tiene que ver con el estatus inmunológico de contagios previos".

"En zonas del mundo donde hubo muchos contagios previos, probablemente Ómicron genera una enfermedad más leve, en Latinoamérica pasó algo similar". Sin embargo, Bernucci recalca que "evidentemente Ómicron tiene una transmisibilidad que es mayor que otras variantes anteriores y esa es una característica propia del virus", añadió.

En segundo lugar, también explica que otro factor a considerar en ver las consecuencias que tendrá esta ola de contagios tiene que ver con "el estatus de vacunación del país al que esté afectando, en países con altas tasas de vacunación, en general, el número de hospitalización y enfermedad severa es mucho más bajo que en los países que no tienen ese estatus de vacunación".