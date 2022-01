Proyecto de indulto: Jorge Abbott dijo que es "delicado" que pueda amnistiarse "delitos de especial gravedad"

"Hemos dicho desde hace tiempo que nos parece delicado, grave, que pueda amnistiarse en este caso delitos de especial gravedad", comentó el fiscal nacional, Jorge Abbott acerca del proyecto de ley que busca indultar a los llamados presos del estallido.

En este sentido, si bien dijo entender "que es posible, que puede haber indulto o amnistía respecto de delitos de menor entidad como desórdenes públicos y daños simples", pero replicó que "cuando estamos hablando de delitos graves como robos con violencia, robos con intimidación u homicidios, la verdad es que creo que se sienta un precedente muy complejo para lo que viene en el futuro".

"No habría razón para que las personas no esperaran que en el futuro se dictara una nueva ley de amnistía y, en consecuencia, no se inhibieran conductas que han causado mucho daño a muchas personas, muchos perjuicios a las personas y también a la propiedad pública y privada".