INDH rechazó declaraciones de general Cuellar: "No es el lenguaje belicoso que se espera de un militar chileno"

10:53 Desde el organismo reconocieron estar preocupados "enormemente", pues "tras señalar que no buscan el mal a nadie, desafió a los que denominó cobardes a que ataquen a sus soldados y anunció que habrá bajas.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) rechazó este jueves los dichos del general jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, Luis Felipe Cuéllar, calificándolos como parte de un "lenguaje belicoso".

El general habló este miércoles sobre la función de los militares en la Macrozona Sur, asegurando que responderán ante un ataque y que por ello habrá "bajas".

Por ello, desde el organismo reconocieron estar preocupados "enormemente", pues "tras señalar que no buscan el mal a nadie, desafió a los que denominó cobardes a que ataquen a sus soldados y anunció que habrá bajas. Este no es el lenguaje belicoso que se espera de un militar chileno, que no ayuda en nada a hacer respetar el Estado de Derecho".

Y en esta línea, aseguran que con estas declaraciones "se confirma que ni el Ejército en La Araucanía, ni la Armada en Arauco, están llamados a cumplir funciones policiales -como el propio general lo declara- por no tener el equipamiento, los medios pertinentes, ni capacitación adecuada".