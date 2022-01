Sichel reiteró críticas a su sector tras elecciones: "Me traicionaron por la espalda"

09:30 A dos meses de la primera vuelta, el ex ministro de Desarrollo Social aseguró no ser "ningún ingenuo".

"No soy ningún ingenuo", dijo Sebastián Sichel a revista Sábado de El Mercurio, reiterando las críticas a su sector por el resultado de las elecciones presidenciales.

El ex ministro de Desarrollo Social habló sobre lo ocurrido hace dos meses, luego de una votación de primera vuelta donde resultó en el cuarto lugar.

"Uno no es leso. No soy ningún ingenuo y es evidente que me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda", aseguró.

"Abandonaron el barco, y pude predecir el impacto que eso tuvo en la votación que tendría. No se requiere ser analista electoral", replicó.