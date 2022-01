Futuros ministros y ministras de Boric agradecieron nombramiento y apoyo en sus redes sociales

Los nuevos ministros y ministras del próximo gobierno de Gabriel Boric utilizaron sus redes sociales para agradecer el nombramiento y el apoyo que recibieron tras el anuncio.

En Twitter, Julieta Brodsky, quien ocupará la cartera de Culturas, las Artes y el Patrimonio agradeció los mensajes que recibió las últimas horas.

"Imposible expresar la emoción que he sentido hoy con todos los mensajes de apoyo que he recibido. Ver al mundo cultural tan feliz y esperanzado con mi nombramiento me honra enormemente pero también me hace más consciente de la gran responsabilidad que tendremos", comentó.

El próximo ministro de Hacienda y actual presidente del Banco Central, Mario Marcel también intervino en la plataforma explicando su decisión de aceptar el cargo.

"Por qué acepte ser Ministro de Hacienda del futuro gobierno del Presidente Boric? Hace sólo unos días dije que los economistas debíamos ser capaces de salir de nuestra zona de confort, contribuir a ampliar los límites de lo posible y ser inconformistas. Por eso", indicó.

La nueva ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega también escribió un mensaje en la red social, donde agradeció "la confianza" de Boric. "El sueño de un nuevo Chile más justo y solidario se hará realidad bajo su liderazgo", aseguró.

Maisa Rojas, quien asumirá el cargo de ministra Medio Ambiente, aseguró que trabajará "por un gobierno que enfrenta la crisis climática: crisis hídrica, implementar ley CC, SBAP y trabajar por zonas de sacrificio".

En la misma línea se manifestó su par de Energía, Claudio Huepe.

Asimismo, Marcela Ríos que liderará la cartera de Justicia y Juan Carlos Muñoz en Transportes también compartieron mensajes por Twitter.