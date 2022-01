Boric por comparaciones de su gabinete con el de Aylwin: "Impacta por la presencia de mujeres, jóvenes y colores"

El próximo mandatario, abordó específicamente las comparaciones que han surgido de sus 24 ministros y ministras con quienes conformaron décadas atrás el gabinete del presidente demócrata cristiano, Patricio Aylwin.

"He visto la comparación de los gabinetes de Patricio Aylwin con el nuestro que presentamos ayer y es cierto que impacta por la presencia de mujeres, jóvenes y colores que muestra como ha cambiado la sociedad", comentó.

No obstante, aseguró que existe "grandeza" debido al contexto de ese entonces. "No olvidemos que la foto pre-Alwyin era con militares. He ahí su grandeza", replicó.

El presidente electo Gabriel Boric, se refirió este sábado a los comentarios que han surgido sobre la designación del que será su gabinete de ministros a partir del 11 de marzo.