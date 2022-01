Nombramiento de subsecretarios de Gabriel Boric se concretaría esta semana

08:55 El presidente electo indicó que al igual que en los ministerios no habrá "militantes de la Democracia Cristiana"

El próximo ministro de la Secretaria General (Segpres) de la Presidencia, Giorgio Jackson, informó que el próximo miércoles se darán a conocer los nombres de los subsecretarios del gobierno de Gabriel Boric.

"Estamos tratando de apurarnos y a eso del miércoles deberían ya estar", dijo.

Con ello, anticipó que "puede que nos llevemos la misma sorpresa que en la nominación del gabinete ministerial, con una alta presencia de independientes”, añadió a T13 Radio.

El presidente electo, también habló al respecto en el programa "Tolerancia a Cero", precisando que al igual que en los ministerios, en las subsecretarías no habrá nombres de demócrata cristianos.

“Hay una decisión que debe tomar la misma Democracia Cristiana de cuál va a ser su posición. Han manifestado un ánimo de colaboración, de oposición constructiva, eso lo valoro mucho", dijo.

No obstante, precisó que "las declaraciones de la mayoría de sus dirigentes fueron de que ellos no estaban pensando ser parte del gobierno, lo que me parece muy bien y le da mayor coherencia al gobierno del cual estamos formando parte (…) En las subsecretarías tampoco van a haber militantes de la Democracia Cristiana".