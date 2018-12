YouTube Rewind: Estos fueron los videos más vistos en 2018

Youtube entregó durante este jueves el YouTube Rewind 2018, su tradicional listado donde se muestran los videos más vistos del año en la plataforma online.

El sitio mostró los videos musicales más vistos, donde tanto en Chile como Latinoamérica es predominado por artistas de música urbana.

En cuanto a los virales, aparecieron un video de la socialité Kylie Jenner sobre su hija Stormy y la triste ruptura de una pareja de youtubers. También se mostraron algunos retos virales.

1- Te Bote Remix – Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna

2- X (EQUIS) – Nicky Jam y J. Balvin.

3- Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B

4- Dura – Daddy Yankee

5- El Farsante (Remix)– Ozuna y Romeo Santos

6- Sin Pijama – Becky G y Natti Natasha.

7- Dame Tu Cosita– El Chombo ft. Cutty Ranks

8- God’s Plan – Drake

9- Me Niego– Reik ft. Ozuna, Wisin

10- Vaina Loca – Ozuna y Manuel Turizo

1- Te Bote Remix – Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna

2- Dura – Daddy Yankee

3- X (EQUIS) – Nicky Jam y J. Balvin.

4- Sin Pijama – Becky G y Natti Natasha

5- Dame Tu Cosita- El Chombo ft. Cutty Ranks

6- No Me Acuerdo- Thalía y Natti Natasha –

7- Me Niego- Reik ft. Ozuna, Wisin

8- El Farsante (Remix)- Ozuna y Romeo Santos

9- La Player (Bandolera)- Zion & Lennox

10- Amorfoda – Bad Bunny

1- To Our Daughter, video de Kylie Jenner anunciando el nacimiento de su hija

2- Real Life Trick Shots 2

3- We broke up, los youtubers David Dobrik y Liza Koshy anuncian su ruptura amorosa.

4- Walmart yodeling kid

5- Do You Hear “Yanny” or “Laurel”? (SOLVED with SCIENCE).

6- Portugal v Spain – 2018 FIFA World Cup Russia.

7- Build Swimming Pool Around Underground House

8- Cobra Kai Ep 1 – “Ace Degenerate”.

9- Behan Bhai Ki School Life.

10- NGU?I TRONG GIANG H? PH?N 6

Mor -Ami Rodriguez ft. Sofia Castro

Roast yourself challenge- Calle y Poché

Roast yourself challenge – Aeme!- Capitulo 36 – Ami Rodriguez / Amara Que Linda

Queri pelear – Doblao

Roast yourself challenge – Sofia Castro

Me atrapó – Sofía Castro y Javier Ramírez

Roast yourself challenge – Botonet

Se acabó :’V

La verdad sobre el Rubius

Roast yourself challenge – Killadamente