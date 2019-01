[VIDEO] Resident Evil 2 Remake vuelve con una novedosa definición del horror

Resident Evil es una de las sagas más emblemáticas del mundo de los videojuegos, al ser la responsable de cimentar el género del survival horror cuando comenzó en 1996, y de hasta seguir recaudando millones de dólares con cada nuevo formato que lanzan hasta hoy. El juego, estrenado en 1998, es para muchos de los fanáticos de la saga una de los mejores -si no el mejor- entregas de la franquicia y del género, por lo que cuando Capcom anunció en 2015 que estaban trabajando en un remake del juego, todos sentían que se pusieron una vara muy alta.

Ahora, después de cuatro años de espera, esta reinvención del clásico llegó finalmente al mercado, y como lo ha demostrado la crítica especializada, resulta ser una experiencia aún mejor de lo que se había esperado.

En el juego se revivirá la noche del terror que tuvieron que vivir el policía novato, "Leon S. Kennedy", y la estudiante universitaria, "Claire Redfield", cuando se ven metidos en una carrera contra el tiempo para poder escapar de la ciudad Raccoon City, que se vio asediada por un misterioso apocalipsis zombie producto de los experimentos de la malvada corporación Umbrella.

El remake de Resident Evil 2 no solo se encarga de remasterizar el clásico de la primera Play Station, sino que reimagina la historia y le suma contenido original que le da novedad a este relanzamiento, dándole un valor mayor que el de una remasterización.

Como lo señaló el sitio Gameinformer, quienes le dieron una puntuación de 9.5 de 10, "el clásico del survival horror de Capcom se revive con más que una revisión visual. Se siente como un juego completamente nuevo que le rinde homenaje al original, y no como un clásico con una nueva capa de pintura".

Por su parte, el sitio Gamespot le dio al juego una puntuación de 9 de 10, clasificándolo como "Magnífico". Entre sus halagos destacó la "expansión de la historia, que lleva al material original a lugares excitantes y sorprendentes", al igual que "fuertes mecánicas de juego survival horror que crean un sentir inmenso de urgencia y pavor".

Desde Europa, el sitio Eurogamer aplaudió su factor de rejugabilidad, al destacar que este "aún tiene sorpresas que mostrar incluso después de la primera vez que se ven los créditos finales". Esto se debe a que el jugador puede elegir si juega la historia con Leon o Claire, y ambos viven la historia desde una perspectiva diferente, con experiencias distinta: desde sus escenarios hasta los villanos que enfrentan, por lo que se debe jugar más de una vez para poder ver la verdadera historia desde un panorama completo.

Asimismo, el juego resulta ser un respiro de aire fresco para los fanáticos del género, ya que el creador de la saga inicial de Resident Evil, Shinji Mikami, había intentado revitalizarlo con el lanzamiento de The Evil Within en 2014 y su secuela en 2017, pero falló al recibir críticas de que no alcanzaban el estado icónico de los juegos predecesores de Mikami.

Desde el sitio Fandom la crítica planteó que "Resident Evil 2 Remake revive al survival horror clásico de una manera que ni el mismo Shinji Mikami pudo replicar con The Evil Within. No es solo una restauración hecha con amor, sino un templo construido en nuevas bases sólidas, con pulsos emocionales que resuenan. Fija un nuevo estándar para lo que el remake de un videojuego puede llegar a ser, uniendo de manera maestra a la nostalgia con la modernidad sin que sean una esclava la una de la otra. Con un mes del 2019 cumplido, tenemos el primer contendiente para el Juego del Año".