No usar Wifi pública y evitar descargar contenido desconocido: así puedes resguardar tu teléfono en vacaciones

Ya estamos en la mitad del verano y muchos comienzan sus vacaciones junto con febrero. Tiempo de desconexión y también de estar lejos de los computadores y bien pegados a los teléfonos celulares.

Por eso que descargar contenido que puede ser dañino en tus dispositivos; utilizar redes de Wi-Fi seguras y activar herramientas de seguridad incorporadas en tus móviles, son algunas de las indicaciones para evitar fraudes mientras navegas, sobre todo desde un Smartphone o tablet. Con esto esto, evitar que las vacaciones terminen transformándose en un problema.

Ayer se celebró en Chile y el mundo el Día de la Internet Segura (Safer Internet Day), cuyo objetivo fue promover buenas prácticas de autocuidado que estimulen la adopción de prácticas que ayuden a crear ambientes seguros a la hora de navegar por Internet o las redes sociales, ya desde el computador, un smartphone o una tablet.

Fue en este contexto, que Samsung entregó ocho consejos para evitar pasar malos ratos, especialmente en vacaciones.

1.: cuando salimos fuera del país, por lo general no tenemos acceso a Internet móvil, sólo contamos con una conexión a Wi-Fi, a excepción de quienes contratan roaming. Es por eso que la costumbre es conectarse a redes de internet del hotel o de algún restaurante o cafetería. Sin embargo, muchas veces estas pueden ser falsas, ya que están repetidas y tienen nombres parecidos a las originales para que los usuarios caigan en la trampa. Por eso es clave preguntar a la persona que atiende el hotel, restaurante, cafetería o museo, cuál es la contraseña del Wi-Fi oficial.

Un dato esencial es: las redes usualmente se llamarán de la misma forma que el lugar del cual provienen. Esto aplica para cualquier establecimiento. Ahora, si el nombre es "Wi-Fi gratis", puede ponerse en duda.

2.: es bastante usual que cuando ingresamos a sitios web te pidan los datos personales para enviarte algún servicio en específico, más aún cuando es gratis. Por ejemplo, cuando queremos ingresar a un buscador de hoteles o agencias de turismo y nos piden nuestro número de celular, mail o dirección de la casa. Si esto ocurre, ten cuidado, ya que pueden usar tu información personal para que sea enviada a una base de datos y puede que comiences a recibir llamados de otras empresas de servicios. Por eso no es recomendable suscribirse a todo.

3.: generalmente, cuando buscamos algún dato navegamos por distintos sitios, por lo que terminamos por entrar a páginas poco visitadas. En estos casos debemos prestar atención en que las plataformas que visitamos tengan URL, para así advertir que no son un virus y buscan quedarse con la información de nuestro equipo. Siempre hay que reconocer que al principio del link salga "https", sino podrías lamentar las búsquedas que estás haciendo.

4.: cuando se está buscando información de algún paquete turístico o estamos averiguando hoteles, intentamos bajar todo tipo de información sin considerar que los virus también se propagan por medio de descarga de contenido, sobre todo cuando se bajan videos, canciones, imágenes, archivos, entre otras cosas. Por lo que siempre es mejor bajar el mapa o catálogo oficial de la ciudad.

5.: suscribirse a distintas cuentas o tener varios usuarios en las redes sociales donde la contraseña sea la misma puede ser perjudicial, ya que si te hackean sabrán toda tu información. Es más aconsejable tener una base inicial e ir cambiando las letras según la cuenta que se tenga.

6.: las copias de seguridad que se pueden almacenar en sitios de confianza como la nube te facilitan la recuperación de la información y las aplicaciones si llegas a perder tu dispositivo, se te rompe o te lo roban. Si se realiza periódicamente, nunca se perderá la valiosa información almacenada en el dispositivo.

7.: la mayoría de los sistemas operativos avisa cuando es el momento de actualizar tu móvil; no hay que ignorar estos mensajes. A veces, las versiones antiguas de software pueden tener problemas de seguridad que los delincuentes aprovechan para acceder a los datos con facilidad. Al mantener actualizado el software del equipo se logra protección de problemas potenciales.

8.: en los smartphones, el bloqueo de pantalla protege a los usuarios de accesos no autorizados al teléfono y a las aplicaciones que contienen información sensible que no debe ser conocida por extraños. Como una forma de redoblar la seguridad, se debe ajustar la configuración del dispositivo para que se bloquee automáticamente cuando se habilita el modo de suspensión. No se recomienda utilizar series numéricas consecutivas como 1234 ni datos personales como fechas de nacimiento o patrones predecibles como letras o formas geométricas.

Si bien esos consejos son generales y se pueden aplicar en cualquier dispositivo, existen otros servicios complementarios, como el Kids Mode de Samsung, el que permite entregar un ambiente seguro y resguardado con una clave para los niños. Esto se suma, por ejemplo, al Control Parental presente en la mayoría de los actores del mercado, y que permite crear una zona de uso limitada, y personalizar el contenido visible para los menores.