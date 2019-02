Jefe del departamento de Astronomía de Harvard dijo que una nave extraterrestre se acerca al planeta

En conversación con The Washington Post, el jefe del departamento de Astronomía y profesor de dicho centro, Abraham Loeb, aseguró que una nave de origen extraterrestre se acerca a la tierra.

“Una nave espacial o parte de ella puede estar volando más allá de la órbita de Júpiter, con lo que los primeros extraterrestres ya están aquí” dijo Loeb.

Su teoría apunta a un objeto interestelar rápido y brillante, que la comunidad científica apuntó que se trataba de una roca o un asteroide desprendido de una estrella en fusión, al que se denominó “Oumuamua”, que en hawaiano (lugar donde fue detectado) significa “explorador”.

Loeb y un compañero, afirmaron en tanto de que “es una vela luminosa, flotando en el espacio interestelar como un escombro de un equipo tecnológico avanzado”.

El científico plantea que el objeto tiene características muy diferentes a las de un cometa o un asteroide y cree que podría ser “un objeto que es muy largo y no tiene más de 1 milímetro de grosor, tal vez un cilindro de un kilómetro de largo, o una vela de barco, tan ligero y delgado que la luz solar lo está expulsando de nuestro sistema solar”.

La comunidad científica ha arremetido contra Loeb, pero el profesor de Harvard ha señalado que “mucha gente esperaba que una vez que hubiera toda esta publicidad, me echaría atrás. Si alguien me muestra pruebas de lo contrario, inmediatamente retrocederé (…) Lo peor que me puede pasar es que me liberen de mis tareas administrativas, y eso me daría aún más tiempo para concentrarme en la ciencia”.