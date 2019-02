Escándalo de pedofilia provoca crisis en YouTube

La plataforma de videos y red social YouTube se enfrenta a una seria crisis, esto tras masificarse las denuncias de un youtuber, quien halló un algoritmo que facilitaría la utilización de la plataforma para intercambiar información por parte de pedófilos.

Ante esto YouTube señaló que ya tomó "acciones inmediatas"

Matt Watson (un reconocido youtuber, también conocido como MattsWhatItIs) fue quien denunció el macabro hallazgo, señalando que "YouTube está facilitando la explotación sexual de niños. Y está siendo monetizada".

Watson indicó que "Las recomendaciones del algoritmo de YouTube están facilitando a los pedófilos la capacidad de conectarse entre sí, intercambiar información y poner enlaces en los comentarios".

A través de un video de más de 20 minutos, y que desde el domingo acumula cerca de dos millones y medio de visitas, Watson señaló que solamente le hicieron falta dos clics para acceder a contenido publicado por pedófilos y que la plataforma recomienda videos similares de manera automática.

Esto genera que con pocos clics la columna de recomendaciones (a la derecha) se llena de videos con menores. Aparte Watson mostró que la plataforma es utilizada por pedófilos para intercambiar contenido de menores y contactos.

Otros internautas ya habían advertido sobre este problema, pero fue necesario que Watson apareciera para que la empresa tomara medidas. El youtuber además indicó que tiene pruebas de que esos videos están siendo monetizados.

"Esto está mal, hay que hacer algo. Ellos lo saben. Y me repugna que nadie haga nada", alegó el youtuber.

Los videos de denunciados, en una primera instancia puede parecer registros inocentes de niñas probándose bikinis, jugando o haciendo estiramientos, pero en los comentarios se pueden ver las reacciones de pedófilos buscando interacción con los menores o señalando partes del video que encuentran sexualmente sugerentes, así como enlaces que dirigen a contenido pornográfico.

Un vocero de YouTube le dijo a BBC Mundo que "Cualquier contenido, incluidos los comentarios, que ponga en peligro a los menores es abominable y tenemos políticas claras en YouTube que lo prohíben".

Y agregaron que "Hemos tomado acciones inmediatas borrando cuentas y canales, denunciando la actividad ilegal a las autoridades y deshabilitando los comentarios en decenas de millones de videos que contienen imágenes de menores".

Tembién señalaron que "Hay más por hacer, y continuamos trabajando para mejorar y detectar este tipo de abusos más rápidamente".

Acorde al vocero estarían tomando medidas más "agresivas" de las que ha implementado hasta ahora para abordar mejor la gestión del contenido inapropiado y que ha eliminado más de 400 canales, algo que también ha expresado públicamente.

Además desde Youtube decidieron eliminar videos que fueron publicados incluso sin malas intenciones, pero que terminaron siendo codiciados por los pedófilos y poniendo en riesgo a los menores involucrados.

La empresa tecnológica indicó que el año pasado eliminaron 46.000 cuentas de ciberdelincuentes, las que denunciaron al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, una organización sin fines de lucro que fue establecida por el Congreso de Estados Unidos.

Esta no es la primera crisis de Youtube en que involucra al avisaje. El 2017 cientos de firmas de alto nivel, como A&T, Verizon y la farmacéutica GSK, retiraron sus anuncios después de que el medio The Times revelara que el sitio estaba colocando avisos publicitarios junto a videos extremistas de contenido político y religioso.

A finales de ese mismo año la empresa modificó sus sistema de fiscalización, pero los anunciantes se demoraron un año en volver, luego de que les aseguraran que habían realizado progresos efectivos en el área.