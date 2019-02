Conozca los celulares más baratos que están dando que hablar en el Mobile World Congress

Solo € 35 ($ 25.833) es el valor de uno de los teléfonos que más ha dado que hablar entre quienes están atentos a las novedades que ha traído el Mobile World Congress (MWC 19), que se está desarrollando esta semana en la ciudad de Barcelona, España. Se trata del Nokia 210, un celular que de acuerdo al jefe de Innovación y Desarrollo de la Universidad Mayor, Jorge Pavez, “apunta a la nostalgia”.

“Hay un nicho de usuarios que no se acostumbra completamente al teléfono touch y le es mucho más fácil usar celulares como este. De hecho, anterior al Nokia 210 existían otras marcas que seguían vendiendo teléfonos con botones más grandes y hechos para este mismo tipo de usuarios. Estos teléfonos lo que tienen es que son muy livianos, son muy cómodos y la batería dura mucho más que la de los celulares con pantalla touch (pueden permanecer prendidos sin cargar casi un mes). La conectividad que tiene el Nokia 210 es 2.5 G, que no es la mejor considerando que las empresas ya están apostando por el 5G, pero para sus características no necesita una conexión más rápida, y además consume muchos menos megas”, explicó el experto.

El público objetivo de este modelo y los similares al mismo es generalmente gente mayor que no tiene necesidad de estar conectada a las redes sociales como lo hacen los jóvenes, “aunque sí tiene prestaciones como la posibilidad de usar Facebook y chatear”, añadió Pavez.

Este teléfono móvil viene en una cubierta de policarbonato en tres colores: rojo, gris y negro.

Por su parte, LG dio a conocer la nueva serie Q y K, modelos LG Q60, K50 y K40, de gama media y que estarán disponibles durante el primer semestre de este año en Chile.

“Estos móviles incluyen características premium y son accesibles para todas las personas (aún se desconoce su valor comercial exacto). Los tres entregan una pantalla larga de gran calidad HD+ FullVision y cuentan con Inteligencia Artificial”, contó la encargada de comunicaciones de LG Electronics Chile, Marisabel Guerra.

Asimismo, los modelos de gama media de LG tienen baterías de mayor duración respecto de otros modelos de la marca, “lo que permite disfrutar de horas de contenido, como juegos o películas, además de mayor rendimiento de la cámara, para lograr fotografías con profundidad, por ejemplo permitiendo dejar una imagen nítida con fondo borroso”, agregó Guerra.

Plegable de bajo costo

Para Pavez, la gran novedad del MWC 19 han sido los teléfonos plegables, que desde su punto de vista “van a permitir la pronta eliminación de la tablet”.

Así, el experto detectó dos tendencias actuales: la de los teléfonos más básicos, como el Nokia 210, y la de los plegables, que tienen una pantalla que es del doble de tamaño que los demás celulares, pero que después se dobla y se guarda en el bolsillo como cualquier otro modelo. Estos últimos tienen altos precios, aunque Energizer -la marca de las pilas- lanzó un modelo relativamente económico. El teléfono fue bautizado como Energizer Power Max P8100S y saldrá a la venta en noviembre de este año. La versión económica del teléfono tendrá un costo de unos € 899 ($ 664.403), mientras que la versión más cara llegará a € 1.600 ($ 1.182.474). El resto de las marcas que lanzaron estos aparatos tienen precio más abultados.

“Los plegables van a hacer un cambio en el corto plazo en el mercado con respecto a las tecnologías que usamos día a día para la comunicación porque eventualmente no solamente van a poder tener una pantalla grande, sino que también van a tener más prestaciones. Si bien hoy en día el sistema Android no tiene ciertos programas profesionales como los PC o los MacBook, igual sirve para ser más productivo. Esta tendencia del teléfono plegable es lo que más impactará en el mercado”, dijo Pavez.