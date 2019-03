Una lucha realista y violenta es lo que promete el Dead or Alive 6 que se lanza hoy

Si bien existen varias franquicias de pelea en el mundo de los videojuegos, la de Dead or Alive ha sido de las que más resaltan. Mortal Kombat tiene la creatividad de su violencia extrema, Super Smash Bros. tiene la popularidad de sus personajes, pero esta tiene la mezcla de mecánicas exóticas de lucha y un estilo hipersexualizado en torno a su repertorio femenino.

Fue por lo mismo que unas semanas atrás, el streaming de la primera Beta de Dead or Alive 6 llegó a ser hasta cancelado a raíz de sus escenas subidas de tono; cosa que llevó al creador del juego, Yohei Shimbori, a disculparse por ello; pero al mismo tiempo, prometió tanto "suavizar" la temática sexual como asegurar que dicho componente "sigue siendo indispensable para el videojuego".

En esta sexta entrega, la historia transcurre directamente después de los sucesos de Dead or Alive 5, donde la sucesora del clan ninja Mugen Tenshin, Kasumi, ha abandonado a sus compañeros y se ha recluido en una ermita de montaña en busca de paz. Sin embargo, esta no le durará mucho, en vista de que nuevos villanos amenazan el balance del mundo, y por lo mismo, se verá obligada a detenerlos por respeto a su honor. Esto desencadena la organización de un nuevo torneo Dead or Alive, que es donde se dará la instancia para una nueva lucha entre el bien y el mal.

El juego cuenta con 27 personajes disponibles para utilizar en el torneo, de los cuales dos son una adición nueva a la franquicia (el luchador callejero mexicano-estadounidense Diego, y la científica y artista marcial de Silat finlandesa NiCO) y tres son parte del contenido adicional descargable para el título.

Asimismo, tal como lo señaló el sitio gamer MeriStation, Dead or Alive 6 cuenta con más modos de juego aparte de la historia, incluyendo Versus, un combate uno a uno entre el jugador y un bot de computadora o un compañero real; Arcade, donde se elige a un personaje que se usa permanentemente a lo largo del torneo, para así completar su historia personal; Time Attack, donde las luchas de torneo deben completarse en desafíos contra el tiempo, y Survival, un desafío de supervivencia donde se debe sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible a una sucesión de batallas que se ponen cada vez más complicadas.

También se le suma el modo especial DoA Mission, que consiste en una serie de retos que hay que cumplir dentro de una batalla determinada, como por ejemplo realizar una cantidad específica de movimientos o terminar la batalla en menos de una cantidad determinada de tiempo, todo con el fin de ganar créditos que ayudarán a desbloquear contenido original de cada personaje jugable, como nuevos trajes, estilos y movimientos, que al mismo tiempo son parte de una nueva mecánica que no se había visto antes en la franquicia, que es personalización de vestuario de personajes.

En términos visuales, se han agregado mecánicas y gráficas significativamente más violentas en contraste a títulos anteriores, dando enfoque a la visibilidad del daño causado en el otro jugador y los efectos de sudor.

El sitio Guiltybit señaló que "las impresiones de Dead or Alive 6 son muy buenas. A la hora de ponerse a luchar estamos ante un señor juego de pelea. Esperamos que entre de lleno en los torneos más importantes de juegos de lucha. Y sin censura".

Sin embargo, donde el juego ha presentado problemas ha sido en su versión para computador, en vista de que el título mostró un error de optimización, donde el juego exige usar innecesariamente un 100% de los procesadores a pesar de funcionar con normalidad en CPU modestas.