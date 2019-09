¿Es posible ser espiados a través del smartphone? Expertos respondieron

"Me ha pasado que converso con alguien sobre algo y luego me aparece en Facebook e Instagram publicidad sobre eso. Una vez, por ejemplo, andaba buscando un kinesiólogo y hablé con gente sobre el tema y también busqué en Google y me empezaron a salir inmediatamente avisos de este tipo de profesionales en redes sociales. Algo parecido me pasó cuando estaba averiguando sobre planes de isapres. Me empezaron a aparecer avisos de personas que buscaban planes y, de hecho, se lo encargué a uno de ellos".

La experiencia narrada a hoyxhoy por el abogado Cristián Morales está lejos de ser algo raro. Muchas personas aseguran haber tenido vivencias similares. Pero, ¿es posible que nos espíen todo el tiempo a través de nuestros smartphones? Y si es así, ¿cómo lo hacen?

El asesor de seguridad de NovaRed, Andrés Moore, explicó que estas prácticas pueden llevarse a cabo logrando que la función de micrófono se active en un equipo celular, mediante la instalación de un determinado software. Y para convencer a las personas de instalar un software se puede, por ejemplo, poner como requisito para poder acceder a una red WiFi gratuita. "Una vez que instales ese software, ahí yo puedo hacer lo que quiera, básicamente", sostuvo el experto.

Para evitar que esto suceda, Moore recomienda nunca conectarse a redes públicas, sino que siempre preferir usar un plan de datos. "Por más que te digan 'entra a la red de X marca con tu café y toma tu password', mejor que no. Lo más sano es usar 3G, 4G en tu celular y no utilizar estas redes de WiFi gratis", aseguró.

Por otra parte, el experto dijo que "la telemetría hoy en día dicen que es el nuevo oro . La telemetría es todo lo que tú haces en tu computador o en tus redes sociales. Toda esa data que tú usas está siendo guardada y categorizada. Incluso hay un documental en Netflix que habla de la elección de Trump a través de Cambridge Analytics. Si ves ese documental, se tomaron datos de millones de personas y se modelaron fake news para que la gente les hiciera clic y pudiese llegar a cambiar su opinión política". Si se puede hacer eso, entonces poner un simple aviso en una página es pan comido.

En tanto, el especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, Luis Lubeck, contó que "este tipo de trampas (a través de las que grandes empresas obtienen datos a partir de un descuido) suelen ser más frecuentes relacionadas a las distintas festividades, ya que se esconden en mensajes justamente para Navidad, Año Nuevo, el Día de los Enamorados, etc. Que son fechas en que la gente está menos alerta y cae, por ejemplo, en falsas promociones". Y seguramente Fiestas Patrias no es la excepción.

"Es un poco de higiene de seguridad mínima que el equipo cuente con un software que haga detección de malware, por ejemplo. Hay un software que es pagado, Malwarebytes, que es excelente y permite bloquear, sin que el usuario tenga que hacer nada, este tipo de transgresiones que se produzcan en el equipo", sugirió Moore.