Revelan primera imagen de Pedro Pascal en "The Last of Us"

A través de cuentas en redes sociales, se dio a conocer la primera imagen de la serie de "The Last of Us", basada en el videojuego, que tiene como protagonistas a Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Game of Thrones).

La serie fue escrita por Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckman, quien fue autor y director del juego y de su secuela.

En la imagen se pueden apreciar a los personajes de Joel (Pascal) y Ellie (Ramsey), observando un campo con un avión estrellado.

De la historia, producida por HBO, se especula que su línea argumental estará relacionada con la primera entrega del juego.