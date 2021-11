Extienden plazo para postular a capacitaciones en programación, front end, java jr y soft skills

Hasta el 30 de noviembre la gigante norteamericana Oracle extendió el plazo de postulación para uno de los 2.300 cupos destinados a Chile para participar de One, un programa de inclusión social que busca capacitar a 40 mil nuevos profesionales en toda Latinoamérica.

El programa, que es gratuito y exclusivo para quienes no pueden acceder a la educación pagada, busca enfrentar la gran brecha que hoy existe en Latinoamérica en relación con el acceso a la educación, además de la falta de profesionales disponibles en el sector de la tecnología.

ONE -Oracle Next Education- considera una plataforma con cursos estructurados de formación en habilidades tecnológicas en la que los estudiantes participarán por 6 meses y de una red empresarial que estará abierta a generar oportunidades de trabajo a los egresados de ONE.

La apuesta incluye más de 330 horas de cursos que deben ser completados en seis meses, entre los que se encuentran lógica de programación, Java Jr, front-end y emprendimiento.

“Oracle tiene un propósito claro, que es transformar el mundo y empoderar a las personas a través de diversos pilares de acción, entre los que se encuentra la educación, la sustentabilidad, el emprendimiento y la inclusión. Por eso, quisimos conectar de manera concreta nuestro propósito con el negocio capacitando a 5 personas por cada contrato que firmemos en Latinoamérica como una forma de contribuir con las comunidades donde operamos”, explica Luiz Meisler, vicepresidente ejecutivo de Oracle Latinoamérica.

En Chile habrá 2.300 cupos de capacitación disponibles en el año y para inscribirse, el participante debe completar un formulario en línea teniendo en cuenta requisitos importantes que los acrediten para ser parte de ONE.

Algunos de estos son ser mayor de 18 años y no tener acceso a educación pagada. Las inscripciones pueden realizarse a través de https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education