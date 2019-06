Conoce los próximos lanzamientos y otras novedades que encendieron la E3 2019

Esta semana se desarrolló en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, EE.UU., la Electronic Entertainment Expo (E3) 2019, donde importantes anuncios y adelantos dejaron boquiabiertos a los fanáticos de los videojuegos. Pero, ¿qué fue lo más aclamado en esta nueva versión del principal evento gamer del mundo?

Nintendo anunció que el título que ganó el premio a mejor juego del año en los Game Awards 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tendrá secuela. Incluso, la compañía dio a conocer el primer tráiler de la próxima entrega. En éste se muestra a Link y a Zelda en lo que pareciera ser parte del Castillo de Hyrule, además del despertar de una criatura que podría ser Ganon. La dirección del juego estará a cargo de Hidemaro Fubiyashi, responsable de la entrega anterior.

durante su conferencia, Microsoft presentó su consola de próxima generación. Se trata de la Xbox Project Scarlett, que contará con una CPU de AMD con arquitectura Zen, memoria GDDR6 y unidad de almacenamiento SSD. Asimismo, sus responsables aseguraron que el dispositivo tendrá una frecuencia de refresco de hasta 120 FPS y que podrá lidiar con la resolución 8K, aunque no se especificó al respecto. ¿Su lanzamiento? Está programado para fines del próximo año, y aún se desconoce cuál será el precio que habrá que pagar para tenerla.

a través de un nuevo tráiler, CD Projekt (estudio creador de The Witcher) dio a conocer un poco más de lo que será su próximo y esperado juego Cyberpunk 2077, ambientado en una ciudad distópica, futurista y muy oscura bautizada como Night City. En el nuevo video quedó al descubierto además que el actor Keanu Reeves tendrá un personaje en esta aventura. Es más, fue el propio actor quien subió al escenario y anunció la fecha de lanzamiento del ya aclamdo título: 16 de abril de 2020.

el servicio de juegos bajo demanda de Microsoft llegará a computador con más de 100 juegos de 75 compañías y durante el E3 se mostró un video en que se ven algunos de los títulos que serán parte del proyecto. Tal es el caso de Metro Exodus, Football Manager 2019, Forza Horizon 4, Imperator Rome, Gears 5, Halo Reach, ARK Survivor Evolved, Prey, Wolfenstein II The New Colossus y Rise of The Tomb Raider.

Microsoft presentó un juego llamado Minecraft Dungeons, cuya idea había sido dada a conocer previamente gracias a una reciente filtración. Se trata de una mezcla entre los clásicos Minecraft y Diablo que parecía bastante extraña, pero que ahora dejó a muchos con altas expectativas. Su gameplay lo mostró como un juego arriesgado e interesante, con un modo cooperativo local y online. La novedad verá la luz el próximo año.