Experto en chocolate enseñó a disfrutar al máximo de esta delicia

Una pasión que comparten millones y millones de personas en el mundo es la que despierta el chocolate en todas sus variedades y sabores. Sin embargo, los amantes de esta exquisitez hecha a base de cacao suelen desconocer cómo disfrutarla al máximo.

Para ello, el fundador de los chocolates Pacari (ganadores de más de siete premios en los World Chocolate Awards), Santiago Peralta, quien viajó de Ecuador a Chile dio a hoyxhoy consejos para comer chocolate, conservarlo y también enseñó a degustarlo como es debido. Ideal para esta época fría del año, en que según Peralta las ventas de chocolate suben en alrededor de 30% en el mundo.

Lo primero es que tiene que comerse a entre 18°C y 20°C. Cuando está frío, el chocolate se pone hostil. Un gran error que es bastante común es meterlo en el refrigerador.

Otros errores típicos se cometen al guardarlo. Además de evitar ponerlo en el refrigerador es fundamental cerrarlo bien. La caja en que viene no tiene que estar en contacto con el chocolate porque éste coge sabores. Por ejemplo, si lo dejas al lado del café, va a tener sabor a café.

Lo que hay que hacer es probar. Por ejemplo, el chocolate (Pacari) de cedrón queda muy bien con vino blanco fresco, chardonnay. Y el chocolate con sal, con ron...es brutal. Hay varios que quedan bien también con champaña, vino, whisky y pisco. Insisto, hay que probar.

Lo primero que hay que hacer es oler el chocolate y luego meterse un trozo a la boca, idealmente sin masticarlo. Si se va a maridar, por ejemplo, con ron. Previo a probar el chocolate hay que servir un poco de ron, sólo el fondo de un vaso y beber sólo un sorbito cuando el chocolate ya se haya deshecho en la boca. La idea no es tomar, sino mezclar.

Depende del país. Sin embargo, el de rosa le gusta mucho a la gente, también el de sal, fruta de la pasión, cedrón, etc. Además, ninguno de nuestros chocolates ha generado reacciones alérgicas. No tienen ni nueces, ni leche, ni gluten, ni soya transgénica. Tampoco cacahuate (maní), almendras, nueces ni pescado. Nosotros queremos hacer el mejor chocolate del mundo, pero también el más democrático del globo.

Creo que existe la capacidad de jugar y hay cosas que funcionan y otras que no. Hay algunas cosas que no se equilibran. El sabor tiene que equilibrarse, tiene que haber ecuanimidad. No puede ser que se sienta sólo el sabor de una cosa.

Hoy Pacari tiene chocolates con naranja, limón, arándano, chile (ají), merkén e incluso aceitunas. Próximamente se lanzará una barra con rica-rica (una hierba aromática).