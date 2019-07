[VIDEO] Investigadores descubrieron que cacatúa bailarina realiza 14 pasos en forma espontánea

"Snowball" es una cacatúa que se hizo viral en 2007, por un video en el que aparecía bailando "Everybody" de los Backstreet Boys.

Entonces, llegó la fama para el ave, que apareció en una serie de comerciales, pero en paralelo, sus movimientos también fueron de interés para los científicos.

Dos años después que su video se volvió viral, un grupo de científicos postuló que las cacatúas son los primeros animales no humanos, capaces de seguir el ritmo de la música.

De acuerdo con el Washington Post, un reciente estudio de la Tufts University (Boston, EE.UU.), es capaz de crear sus pasos de baile de manera espontánea.

Analizando los videos del ave, los investigadores se dieron cuenta de que, utilizando las diferentes partes de su cuerpo, "Snowball", es capaz de crear 14 distintos pasos de baile.

Aniruddh D. Patel, uno de los autores del estudio, dijo que el hallazgo fue muy sorprendente y que el hecho es una "habilidad cognitiva mucho más compleja de lo que nunca imaginamos".

De acuerdo con la publicación, una serie de animales, como osos o monos, también han realizado "bailes", los que han sido publicados y viralizados en redes sociales. Según Patel, no se trata de un verdadero "baile", sino que se trata de movimientos condicionados.

El dueño inicial de "Snowball" envejeció y no pudo hacerse cargo del ave, que hoy está a cargo de un santuario para aves en Indiana. La cacatúa ha seguido bailando -en efecto, entre sus pertenencias, su ex propietario dejó un disco de los Backstreet Boys- y su nueva dueña, Irene Schulz, reportó que el ave ha ido incorporando nuevos pasos al repertorio.

En los experimentos, la cacatúa también fue expuesta a "Another one bite's the dust" de Queen y a "Girls just wanna have fun" de Cindy Lauper.