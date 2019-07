Conozca las diferencias entre la Nintendo Switch y la nueva Switch Lite

Para el 20 de septiembre está programado el lanzamiento de la Nintendo Switch Lite, que será la versión reducida y orientada a la portabilidad de la consola híbrida que salió a la venta en 2017.

En este contexto, muchos fanáticos de los videojuegos están considerando la opción de adquirir el nuevo dispositivo, aunque muchos aún desconocen sus diferencias con la Switch original.

¿Cuáles son las principales disimilitudes entre ambos aparatos? En primer lugar, la consola Lite es más pequeña y liviana que la original, con medidas de 91.1mm x 208mm x 13.9 mm y un peso de 275 gramos. En tanto, el dispositivo original mide 102mm x 239mm x 13.9mm y pesa 398 gramos con los Joy-Con acoplados.

Otra diferencia considerable entre ambos modelos está en sus pantallas táctiles. La de la Switch original mide 6.2 pulgadas, mientras la de la nueva versión tiene 5.5.

Pese a que las diferencias en medidas y peso son considerables, una de las disimilitudes que más llama la atención está en la batería de los dispositivos: la versión reducida tendrá mayor durabilidad. Así, la batería de la nueva consola puede durar hasta seis horas, dependiendo del título que se esté jugando. Por ejemplo, jugando The Legend of Zelda: Breath of the Wild la carga se acaba en cuatro horas, mientras jugando el mismo título en la versión original la batería se acaba en tres.