Conoce la aplicación que permite probar los maquillajes en el celular antes de comprarlos

16:12 Tiene cargados distintos tonos de labiales, delineadores, bases, rubores, etc. y permite ver cómo queda la mezcla de cada uno de ellos.

Comprar maquillaje casi siempre es un ejercicio de ensayo y error y es complejo adquirir los productos teniendo la certeza de cuál es el correcto. La ayuda aparece de la mano de la tecnología, con una nueva aplicación.

permite probar labiales, bases, sombras, delineadores y máscaras de pestañas de distintas líneas de belleza en tiempo real.

Sólo se necesita posar frente a la cámara frontal y comenzar a seleccionar los productos que aparecen en un listado que está en la parte inferior de la pantalla.

“Esta tecnología aplicada a la realidad aumentada permite poder controlar automáticamente la luminosidad, independiente de luz que uno esté con la cámara. Ya sea en el computador o el teléfono”, explica Cristián Moreno, representante para Iberoamérica de Perfect Corp, empresa desarrolladora de la app.

Además, la aplicación también hace un seguimiento del rostro, incluso haciendo muecas, con los distintos colores de maquillaje. “Quedan muy natural en el rostro. Es algo que se ve muy simple, pero es muy difícil de lograr. Tiene una precisión casi realista”, sostiene Moreno.

Esta innovación en la forma de comprar maquillaje fue presentada por Paris, funciona con las marcas que vende dicha tienda y ya está disponible de forma gratuita para usuarios de iOs y Android.

“Tienes tantas posibilidades de probar todo, algo que en una tienda es difícil de hacer. Además puedes hacer mil combinaciones, rubores, labiales, sombras. A veces uno piensa que la mezcla de colores no va y sí se ve bien. O colores con los que nunca te atreviste y quedan bien, porque te ves”, explicó Tonka Tomicic, rostro de la marca.

Además, la animadora indicó que “lo otro que me gustó es que después de tomarte la foto aparece la lista de los productos que elegiste y te lleva directamente al sitio de la tienda para poder comprarlos”.

Esta misma app tiene otras versiones que aún no llegan a Chile pero ya funcionan en otros países. “Por ejemplo la recomendación de los productos para el cuidado de la piel. Con sólo ponerte frente a la cámara la aplicación sabe qué productos necesitas para una mejor rutina”, indica Moreno.

Eso sí, en la versión que se puede descargar en nuestro país se puede identificar el estado de salud de la piel y también identifica el tono de la piel para poder elegir de mejor forma la base de maquillaje.

“Uno tiene que atreverse. Por ejemplo, si a uno le gustaron los labios rojos y no los usó porque pensó que no le venía, si te gusta ponte la boca roja. Imagínate yo que siempre quise teñirme el pelo así y nunca me atreví hasta que lo hice. Hay que atreverse a verse diferente. Además que es maquillaje, se sale. Es un juego por un momento. Creo que lo importante es sentirse cómodo con uno”, indicó Tonka Tomicic.

Por último, señala que es una buena oportunidad para elegir una buena máscara de pestañas. “Es algo que no puede faltar. La pestaña te viste la cara, si no la tienes es como que faltara algo. Un tip puede ser que la limpias con un papelito y el mismo pincel lo pasas por la cejas y le das intensidad”, cerró la conductora de TV.