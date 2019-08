Día del Niño: cómo hacer más saludables las comidas favoritas de los más pequeños de la casa

Las comidas que más encantan a los niños no son precisamente las más saludables. En general, los pequeños -próximos a celebrar su día- enloquecen por las hamburguesas, albóndigas, papas fritas y nuggets, por dar algunos ejemplos. Afortunadamente, haciendo algunos cambios en los ingredientes y formas de preparación de estas comidas, se pueden hacer versiones mucho más saludables, pero no por eso menos apetitosas. Y como no son comidas muy difíciles de hacer, los mismos niños pueden ayudar a sus padres a cocinarlas.

De acuerdo a Mayo Clinic, las mejores técnicas para hacer comidas saludables son el horneado, el braseado, el asado al horno o a la parrilla, el salteado y la cocción al vapor. Y para sumar color, sabor y aroma, sin añadir sal ni grasas, la sugerencia de la entidad es usar saborizantes naturales como hierbas aromáticas frescas, hierbas aromáticas deshidratadas, mostaza deshidratada, vinagre, jugos cítricos, pimientos frescos, vegetales deshidratados y frutas deshidratadas.

Otra forma de hacer más sanos los alimentos es usar carnes magras. Los maestros de El Carnicero y Connie Achurra dieron recetas.

Para evitar que los niños pidan dulces y frituras para acompañar el visionado de una película o una tarde de juegos de mesa, es ideal tener snacks saludables listos para comer. Para la nutrióloga infantil de Clínica Alemana, Vivian Rybertt, una opción es tener siempre fruta picada o brochetas de fruta en el refrigerador. Cuando los niños tienen más de tres años, también se pueden dejar frutos secos a su alcance.

Por el carnicero

-400 gr de pechuga de pollo deshuesada picada en cubitos

-½ taza de leche

-2 rebanadas de pan de molde

-harina, huevo y pan rallado para empanarlas.

-aceite de oliva, sal, pimienta

-1 bolsa de papas pre fritas congeladas (2-2,5 kg).

Poner en un bowl la carne picada de pollo y salpimentar.

Quitar la corteza a las rebanadas de pan de molde y añadir al bowl junto a la carne picada, además de leche. Esto porque la mezcla de miga y leche serán lo que les dará la cremosidad que se quiere lograr dentro de los nuggets.

Mezclar todos los ingredientes con ayuda de las manos de los niños, hasta que quede todo integrado. Después, se deja reposar unos minutos en el refrigerador para que se compacte la masa.

Con la mano preparar en porciones la masa, aplastándola un poco hasta darle la forma de nugget o la figura que cada niño quiera realizar. Luego, pasarla por harina, huevo y pan rallado (en ese orden).

Freírlas en abundante aceite de oliva a fuego fuerte o hacerlas al horno. Retirar y dejar reposar durante 1 minuto en papel absorbente.

Para las papas, éstas se pueden preparar al horno así: enmantequillar la bandeja del horno, distribuir en forma ordenada las papas fritas, luego condimentar con sal y dejar en el horno ya precalentado por 20 minutos o hasta que estén doradas y crujientes. Servir de inmediato, si se desea con kétchup, mayonesa o salsa barbecue.

Por Connie Achurra

-1 taza de porotos negros cocidos (puede ser una caja de los que vienen listos, pero bien enjuagados)

-1 cebolla mediana picada bien chiquitita

-1 puñado de cilantro (opcional)

-1/4 de taza de harina de garbanzos, arroz o avena

Dato: En general las preparo con arroz integral.

Moler los porotos a mano o en procesadora y luego agregarles la cebolla y el cilantro picados bien finitos.

Condimentar con sal y pimienta a gusto y agregar la harina. La idea es que queden firmes, pero pegotes igual.

Hacer las hamburguesas con las manos húmedas y saltearlas en un sartén con un poco de aceite de oliva o meter al horno por unos 30 o 35 minutos.

Estas hamburguesas se pueden congelar crudas o ya cocidas y son una verdadera maravilla.