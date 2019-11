Conozca las precauciones que debe tomar antes de comprar en el Black Friday

El Black Friday llegó. Hoy, cientos de tiendas de EE.UU. y otros países, incluido Chile, tendrán disponibles atractivas ofertas de prácticamente todo lo que se puede comprar.

Usando tarjetas de crédito o a través del sistema Paypal, es posible comprar en tiendas de distintos países, lo que incrementa el riesgo de ser víctima de fraudes, sobre todo si se compra en un comercio desconocido.

En este escenario, el director de Crecimiento de la Fundación País Digital, Ricardo Dorado, recordó qué hay que tener en cuenta antes de hacer cualquier transacción. “Primordialmente, aunque sea muy básico, es fundamental entender en qué hacemos click, bloquear la sesión de trabajo luego de su uso, eliminar documentos, evitar acceso a sitios de dudosa reputación, no descargar aplicaciones extrañas o sin certificación (podrían ser malwares), no acceder a sitios dudosos que podrían ser phising, pharming y vishing, nunca compartir información personal con personas no autorizadas, usar contraseñas fuertes y conectarse sólo a redes WiFi conocidas o utilizar tecnologías como VPN cuando se acceda a redes inalámbricas públicas”, manifestó el experto.

“Si un consumidor realiza una compra en el extranjero a través de internet, es importante que sepa que la Ley del Consumidor tiene carácter territorial y, por lo tanto, no se aplica a compras realizadas fuera del país”, reza la web del Sernac. Pero si una firma internacional tiene representación en Chile, es posible pedir los derechos que establece la ley chilena.