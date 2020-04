Especialistas alertan sobre la falsa seguridad que provoca usar guantes quirúrgicos en crisis Covid-19

Mascarilla quirúrgica, mascarilla hecha en casa, una bandana que haga las veces de mascarilla, una toalla adaptada como mascarilla. Farmacias y supermercados están llenos de personas con diferentes inventos para evitar contagiarse de coronavirus. Las recomendaciones las hicieron las propias autoridades, sin embargo, algunos chilenos han aumentado esas precauciones y sumaron a su kit de prevención, que ya tiene alcohol gel por montones, guantes quirúrgicos. Pero estos, ¿son útiles? ¿previenen el contagio?

La enfermera de la unidad de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) del Hospital El Carmen en Maipú, Cynthia Villalobos, cuenta: "El otro día estaba en la feria y una señora, con guantes puestos, tocó las frutas de al menos tres puestos. Una persona que atendía en uno de los puestos le dijo que estaba transmitiendo el bicho de uno a otro lado con sus guantes y que por favor se los sacara. Ése es el problema de los guantes, crea una falsa seguridad".

El médico Christian García, doctorado en salud pública, especializado en epidemiología y académico de la Universidad de Santiago, coincide. "No tiene sentido usar guantes si uno no está en un sistema hospitalario. La piel nos protege de las posibles agresiones, si uno no tiene alguna herida o algo no se va a infectar nada. Para este virus lo único y más recomendable es lavarse las manos. Si la persona se toca la nariz, la boca o los ojos con o sin guantes es exactamente lo mismo".

Agrega que usar estos artículos puede hacer "que uno no se lave las manos cuando debe hacerlo y eso es un peligro, sin duda".

García explica además que actualmente existe un problema de stock, no sólo chileno, sino que mundial en cuanto a los insumos médicos y que los guantes quirúrgicos sí son muy importantes en los servicios de salud. "Entonces el llamado es a no sobrerreaccionar y quitar insumos a otras personas, porque eso no los hace inmune y sí podría afectar a otros".

Villalobos, quien contestó al llamado de hoyxhoy desde su turno en el hospital, dice que "si sobraran guantes para todo el mundo, claro que les diría que los ocupen y lo hagan como corresponde, pero hoy hay que optimizarlos, porque de verdad hay pocos y eso se ve en todos lados".

Me parece que donde se ajusta un poco a las posibilidades de evitar el contagio es en el transporte público, ya sea Metro o micro. Y para eso hay que lavarse las manos antes de ponerse los guantes, luego tomar el fierro del bus y no tocarse la cara ni nada. Al llegar al destino hay que sacárselos siguiendo los cuidados y técnicas recomendadas (ver recuadro de imágenes) y volver a lavarse las manos.

Cynthia Villalobos cuenta que hace un tiempo se informó que son mejores los guantes de nitrilo, que son los que no tienen polvos en su interior.

Si bien la primera recomendación para evitar la propagación del coronavirus es lavarse las manos con agua y jabón, cuando eso no está disponible, el alcohol gel es de gran ayuda. Sin embargo, la enfermera Cynthia Villalobos aclaró que este producto no se debe usar más de tres a cinco veces seguidas. "Cuando la suciedad es visible, éste ya no sirve", dice.

Jámas empezar por los dedos. Según explicó el doctor García, lo más importante es intentar que jamás se toque la piel directamente con la parte de afuera del guante. Se parte por la muñeca.

Una mano primero. Para sacar el primer guante se debe hacer con la mano que aún tiene el insumo y retirándolo por completo. Tiene que quedar dado vuelta completo.

La segunda mano. Con el primer guante volteado completamente se puede tomar el segundo de la misma forma. Es decir, tocando la piel sólo con el interior del insumo y nunca por fuera.

Como un calcetín. El doctor García aseguró que al terminar de sacárselos, éstos deben quedar como cuando uno empareja calcetines, y por supuesto, botar a la basura.