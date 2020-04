Conozca los 9 puntos esenciales de la guía para cuidar la salud mental

Enfrentar una pandemia es difícil, principalmente por la cuarentena que ésta conlleva. El confinamiento y el peligro de contagio hacen que las personas tengan pensamientos y sentimientos que no ayudan a su salud mental, como la incertidumbre, ansiedad, pena, temor y angustia. Tomando en cuenta esto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, lanzó una guía -disponible en el sitio web del Minsal- con recomendaciones para resguardar el estado anímico de toda la familia en el contexto actual. Aquí, las principales.

La primera medida que hay que tomar es el autocuidado. "Si nosotros estamos bien podremos ayudar a terceros por redes sociales, videollamadas, etc.", precisó la autoridad. Si se necesita hablar con personas mayores que no manejan muy bien la tecnología, la sugerencia es llamar por teléfono, de la forma más tradicional.

Proponerse y tener tareas todos los días. "Tener cada mañana un calendario con tareas distintas de casa, trabajo y ejercicios, más otro para compartir y para el ocio . Así se disminuye la angustia, la ansiedad y la incertidumbre de cada día y los días que vendrán", dijo Daza. La autoridad añadió que ayuda para un bienestar físico y emocional.

Anticiparse a una situación que debemos resolver en la semana es muy importante. En este punto, la subsecretaria dio como ejemplo la necesidad de chequear que se tenga en casa todo lo indispensable. "Estamos hablando de alimentos y medicamentos, pero sin acaparar", precisó, puesto que hay que tener las cosas que se necesitan pero "también estar pensando en un tercero".

Coordinar con la red de apoyo. "Hoy más que nunca esta situación de pandemia nos dice que vivimos en una sociedad en que tenemos que apoyarnos en comunidad. Hoy estamos conversando con un otro como no lo hacíamos antes y estamos necesitando esa red de apoyo. Conectarnos con ese tío, ese primo, ese vecino con que antes no nos conectábamos", especificó Daza.

Evitar la sobreexposición a malas noticias. Esto, porque de acuerdo a Daza "a veces nos exponemos diariamente a muchas malas noticias". En ese sentido, la invitación es a "tratar de evitar la sobreexposición a imágenes negativas que sólo afectan nuestra salud mental y nuestro bienestar".

"Darles a entender a los niños qué es la cuarentena, por qué hoy no se abrazan como antes, etc.", dijo la médica. Agregó que cuando uno les explica a los niños, ellos entienden. Asimismo, indicó que "también hay sentimientos normales que los niños pueden tener. Pueden estar más sensibles, llorones , agresivos". Para minimizar o evitar esto, la experta dijo que es importante conversar con ellos y tienen que tener una rutina de juegos y de tareas pese a no estar yendo a clases. Si los síntomas mencionados duran mucho tiempo en los niños, es necesario consultar con un experto.

Flexibilizar las reglas de la casa, manteniendo cierta disciplina en las horas de alimentación y de sueño.

A los adolescentes les sugirió hacer cosas que habían querido hacer pero no habían podido como "aprender una actividad musical, un ejercicio, leer, escribir un cuento". "Proyectarse en cosas que siempre soñaste pero que no habías tenido tiempo de hacer", añadió.

Recordar experiencias y estrategias usadas en situaciones anteriores. Probablemente ha habido técnicas que han hecho pasar los momentos de forma más fácil.