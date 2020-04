El Covid-19 hace soñar al mundo con lavado de manos y la app Zoom

El Covid-19 no sólo ha hecho que personas de distintos continentes tengan síntomas físicos similares sino que también sueños con divertidas -y terribles- temáticas en común.

Además de conceptos como ansiedad, crisis, conspiración, peligro, funeral, noticias, medicina, trabajo, cuarentena y gobierno, se han vuelto comunes los sueños relacionados con multitudes, comida, higiene, laberintos, túneles, tecnología e incluso la aplicación de videollamadas Zoom.

Todo esto de acuerdo a lo que hoy se puede encontrar en el sitio web "I dream of Covid", que permite a gente de todo el mundo publicar los sueños que ha tenido en esta época de pandemia. De Latinoamérica se habían sumado hasta ayer peruanos, brasileros, colombianos, argentinos y uruguayos.

Una de las categorías en que se ven más entradas es "hygiene" (higiene en inglés). Ahí, personas de Estados Unidos, Perú, India, Dinamarca y Francia han reportado fantasías en que se han visto limpiando compulsivamente, lavándose las manos -o todo el cuerpo- en público por requerimientos de autoridades o al interior de inmuebles con baños de exageradas proporciones.

También destacan por su inusual contenido los sueños con Zoom, que generalmente tienen que ver con videoconferencias que salen mal o el hecho de que la app se activa en un momento poco oportuno, sin que el durmiente pueda hacer algo para evitarlo.

"A menudo en los sueños vemos reflejadas preocupaciones y miedos que tenemos en la vida real, pero a veces son cosas de las que no somos totalmente conscientes", dijo a hoyxhoy la psicóloga de la Universidad Central, Javiera Vallejos. Por eso, añadió, "en el contexto actual es normal tener sueños relacionados con la higiene, que hoy debe ser más rigurosa que antes y herramientas tecnológicas, puesto que ahora son la mejor vía para concretar reuniones de trabajo o espacios relacionados a los estudios".

Una observación menos feliz es la que hizo recientemente la psicóloga y docente de la Universidad de Harvard Deirdre Barrett, quien tras estudiar 6.000 sueños de 2.400 personas diferentes sacó en limpio que los trabajadores de la salud están teniendo sueños comparables a los que han tenido veteranos de guerra y personal de emergencias que han trabajado en grandes desastres como el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001.

"(...)El sacerdote nos invita a abandonar la iglesia pues la boda se hará, ya que todas esas personas necesitan quedarse y rezar un poco más, porque ya estaban muertos (por Covid-19). Así que la dejamos rápidamente. Desperté, pero aún tenía una inexplicable sensación de tristeza"

"Entonces alguien pregunta: '¿Cómo moriste?'. 'La enfermedad me mató', esa es la respuesta para todos nosotros. El último hombre no habla en absoluto. Luego, pregunto '¿Por qué está aquí? ¿Qué hizo?'. Y el hombre de 40 y tantos responde 'Él era parte de eso, la conspiración de Parker / Lee'. Me desperté entonces, pero se me ha quedado grabado. 'La conspiración de Parker / Lee'. No tengo idea de lo que podría ser, pero puedo decirte que, en mi sueño, lo sabía"

"Tengo dos sueños. En el primero viajaba en auto con unos amigos y la policía nos detuvo diciendo que no podíamos viajar, que teníamos que quedarnos en la estación de servicio más cercana. Nos detuvimos allí y de repente vimos una aplicación en el móvil donde apareció el mapa de España y, como un incendio en tiempo real, estaba arrasando todo el país".

"Nos estaban obligando a abandonar nuestros hogares cuando supimos que el Covid era un arma biológica destinada a crear una dictadura. Grupos de personas se movían por las calles empujados a grandes edificios. Los grupos superpoblados parecían caravanas de refugiados, como judíos entrando en campos de concentración. Estaba parado en una larga fila para el baño y la mujer frente a mí dijo que había habido una carrera en los bancos. Lloró en sus manos: 'Todo se ha ido'".