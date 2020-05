Tinder explotó: matches y sexting se han elevado en la pandemia

“Se llenó Tinder”. Esa es la impresión que tienen los usuarios de la aplicación de citas que han entrado en busca de “matches” los últimos dos meses, en plena pandemia por el Covid-19.

A diferencia de lo que muchos podrían haber llegado a pensar, los últimos meses el coqueteo por esta vía ha crecido y esto se debe a dos factores principales: actualmente la app no sólo permite “pinchar” con personas que se encuentran a pocos kilómetros de distancia, sino que también con gente de otros países (mediante la función “Passport”), y además hay muchos nuevos perfiles de personas que especifican que se unieron para no sentirse tan solas durante el aislamiento.

Así lo contó a hoyxhoy Loreto (31), una antigua usuaria que como otros no quiso dar su nombre completo, pero aseguró que es común ver en las descripciones de otros frases como “en Tinder por la pandemia” o “#paranoestarsola”. Sin embargo, la dinámica ha cambiado considerablemente en este espacio.

Debido a lo poco seguro que es hoy juntarse con personas nuevas, en la mayoría de los casos el contacto se reduce a lo virtual, con conversaciones de todo tipo. Algunas simplemente amistosas, otras más coquetas y mucho sexting. También se intercambian datos para conectarse a través de videollamadas en otras plataformas, aunque pronto esto dejará de ser necesario, puesto que Tinder incluirá una herramienta para hacer videollamadas.

Sebastián (33) aseguró que las videollamadas sexuales son más populares que nunca entre las personas que se conocen por esta vía y que cada vez las personas están menos exquisitas al elegir a sus “matches”. “Ahora yo deslizo siempre a la derecha (movimiento que equivale a decir que la persona que ves te gusta) y después cuando veo los matches que voy teniendo elimino lo que no me gustan”, reveló. Esto, porque “hay tanta gente que si no estarías todo el día viendo si te gustan o no”.

Para Carolina (32), la experiencia ha sido más grata que antes, puesto que ella siempre ha preferido conversar y muy pocas veces se ha juntado con gente de Tinder. “El coronavirus me ha ayudado a tener conversaciones más interesantes porque ahora no te borran por no querer juntarte altiro. Es chistoso ver también cómo gente con que hice ‘match’ hace tiempo me habla ahora”, afirmó.

Pese a la amplia oferta de posibles conquistas que existe hoy en Tinder, hay muchos que están descontentos. Es el caso de Ariel (33), quien confesó que “está fome. Con los ‘matches’ que salen hablas un rato y era. De salir ni hablar”. Para él, este aburrimiento se debe a que “puede ser que yo ya esté muy gastado, porque siempre me hago de nuevo la cuenta, entonces me salen minas que ya me habían salido y no hacemos ‘match’ de nuevo. Personalmente uso Tinder por costumbre y no tiene mucha gracia para mí sin juntarse porque por texto, video o voz, la cosa tiene un límite y a mí el sexting me vale absolutamente hongo.

Algo parecido le pasa a Gerardo (36), quien es un usuario bastanto nuevo. “Me hice una cuenta en marzo, antes de que explotara lo de la pandemia y alcancé a juntarme con una pura persona. Después de eso, nada. Intenté harto lo de las videollamadas pero no sé si tuve mala suerte o qué, pero las mujeres me decían que preferían chatear más rato y aunque pasaban los días no accedían a que nos viéramos”, dijo.