The Last of Us 2 presentará a una Ellie adulta con grandes habilidades físicas

Para el 19 de junio está fijado el lanzamiento de The Last of Us 2, pero aunque faltan tres semanas se han revelado tantos detalles que los fans han de estar contando los días para probarlo en PS4, la única consola a la que llegará la novedad de Naughty Dog.

El "state of play" de 25 minutos lanzado esta semana parte con un tráiler cinematográfico que reencuentra al espectador con Ellie y Joel, los protagonistas de la primera entrega de esta saga que debutó en 2013.

The Last of Us 2 está ambientada cinco años después, por lo que Ellie ya no es una adolescente devastada tras sobrevivir a una terrible pandemia, sino una mujer que ha logrado reconstruir su vida, y que vive junto a Joel en Jackson, una tranquila comunidad. Sin embargo, graves acontecimientos rompen rápidamente esa paz y llevan a la joven a una misión de venganza en locaciones completamente nuevas.

Una de las más importantes es la ciudad de Seattle, que presenta una estética y estructuras que sacan provecho a las nuevas habilidades físicas de la protagonista -que será mucho más ágil que Joel- en cuanto a salto y escalada, que le ayudarán mucho a lo largo de la aventura que, de acuerdo a lo mostrado, amerita ser profundamente explorada. Y si no se quiere hacer a pie, se puede montar a caballo o andar en lancha.

La emblemática ciudad estadounidense es aquí un lugar donde dos guerrillas se disputan recursos y territorios: Los Lobos y Los Serafitas.

¿Y los infectados? Estos otrora humanos que mutaron debido a una infección cerebral también serán parte importante de esta entrega. De hecho, en esta oportunidad serán más, más rápidos y de tipos mucho más variados (y quizás grandes).

Vuelve modo escucha

El modo Escucha estará de vuelta en The Last of Us 2, a fin de oír a los enemigos en esta entrega donde el sigilo será una de las claves del éxito. Sin embargo, el arsenal de armas será variado y muy necesario en ciertas ocasiones, tal como el complejo combate cuerpo a cuerpo.

Debido a las temáticas que toca, de alto contenido violento, sexual y ligado al mundo LGBTQ, el videojuego ya ha sido prohibido en algunos países del Medio Oriente.