Al volver de la calle, ¿dónde es mejor dejar la mascarilla?

“Cada uno tiene en sus manos el poder de disminuir los contagios. Hay salidas que son imprescindibles, lo sé, pero al llegar a sus casas, deben lavarse las manos antes de saludar a cualquier persona que viva con ustedes, y la mascarilla se debe dejar fuera del hogar, con el objetivo de evitar los contagios”. Las palabras corresponden al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien informó que la mayoría de los contagios se producen dentro de las casas.

Sin embargo, ¿es necesario dejar la mascarilla fuera de la casa al volver de una salida? El infectólogo de la Red de Salud UC Christus, dr. Pablo Valenzuela asegura que los dichos del subsecretario tienen que ver con que se trata de un elemento de precaución personal que se “debe manejar y manipular como un elemento que está contaminado. Es decir, nunca tocar la parte de adelante, manipular sólo los elásticos o tiritas, según corresponda”.

Valenzuela agrega a hoyxhoy que “cuando él dice dejarlo fuera creo que se refiere a que está contaminado y no dejarlo al alcance de otra persona dentro de la casa, cercano a que lo toquen los niños o que se mezcle con la de otro integrante. Y eso está en concordancia con lo que dicen en otros países”.

Sobre el cuidado de las mascarillas dice que depende del tipo. “Las de género se pueden lavar, pero claro que depende del contexto en el que se usó. O sea, si sales a pasear al perro, uno la puede retirar y listo, pero si estás en el supermercado y hay una fila de tres horas, ahí sí se recomienda lavarla. Ahora las N95, no se lavan, no se les pone ningún producto, pero hay que ser muy cuidadoso de no manipular la parte anterior que es el filtro y guardarla en un lugar cerrado, no de plástico. Puede ser una bolsa de papel y dejarla unos días para volver a exponerla a un lugar de posible contagio. Pueden ser siete días”.