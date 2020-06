Star Wars Battlefront II lidera la parrilla de juegos gratis este mes

Como cada mes, los servicios de suscripción de las distintas compañías de videojuegos dieron a conocer su parrilla de títulos que estarán disponibles gratuitamente para sus usuarios durante junio. ¡Y esta vez hay pesos pesados!

Esta plataforma se la jugó por dos grandes títulos de disparos. Desde la semana pasada está causando furor la liberación de Call of Duty II, que se mantendrá durante todo el mes. A este título se sumó el martes pasado Star Wars Battlefront II, que se podrá descargar sin pagos hasta el 7 de julio.

Esta parrilla está formada por el juego de plataformas Shantae and the Pirate's Curse, que se podrá bajar hasta el 30 de junio para Xbox One. Un poco menos de plazo hay para obtener la aventura de parodia alienígena Destroy All Humans!, que estará hasta el lunes 15 para Xbox One y Xbox 360. A partir del 16 de este mes llegarán a la oferta gratuita la novela visual Coffee Talk y el shoot'em up Sine Mora. El primero, sólo para Xbox One, mientras el segundo para dicha consola y la 360. Ambos se podrán descargar hasta el 30 de junio.

Aquí se están renovando los juegos cada semana, así que hay que prestar mucha atención. Hasta ayer la oferta fue Borderlands: Una Colección muy Guapa, que ya fue reemplazado por el arcade cooperativo de cocina Overcooked, que será gratis hasta el jueves 11 de junio. Actualmente, la tienda también permite descargar gratis Sludge Life, una aventura en un mundo decadente protagonizada por un grafitero. Esta última permanecerá en la parrilla gratuita por un año, así que no hay apuro.

Este mes la selección gratuita incluye el terror de Observer; los disparos de Project Warlock y Forsaken Remastered; la novela visual Dream Daddy: A Dad Dating Simulator; la necesitad de sobrevivir en The Flame in the Flood y el combate de motos que da vida a Steel Rats.

Finalmente, el servicio de Google liberó los shooters Panzer Dragoon Remake y Superhot; los rompecabezas de Little Nightmares; el juego de mudanzas Get Packed; las luchas de Power Rangers: Battle for the Grid.