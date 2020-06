U. de Chile realizará curso online de Astronomía para niños

La Universidad de Chile anunció la realización de un curso de astronomía para niños, que se efectuará en la modalidad online, los días 22, 23, 24 y 25 de junio.

El curso tiene un valor de $ 19.990 y cuenta cupos limitados y contará con la participación de Francisca Contreras, licenciada en ciencias con mención en Astronomía de la U. de Chile y divulgadora científica del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) de dicha casa de estudios.

Contreras dijo que "hace ya casi 50 años que no viajamos a la Luna, los adultos casi no reconocen las constelaciones en el cielo, en estos tiempos donde estamos tan conectados no podemos permitirnos que los niños dejen de soñar con lo que hay allá más allá de las nubes".

El temario, incluye las clases "Un viaje a la Luna", "Nuestra estrella... el Sol", "Los Planetas" y "Nuestro cielo", que tendrán una duración aproximada de 45 minutos a partir de las 18 horas.

La realización será mediante la plataforma Google Meet y los detalles sobre las matriculas se pueden encontrar en el sitio web de CATA

“La didáctica de este este taller es excelente. Espero que los niñas y niños lo disfruten mucho”, dijo el académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile y jefe de comunicaciones de CATA, José Maza.