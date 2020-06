¿Problemas con su navegador? Así se puede optimizar su desempeño

Quejas del tipo “no me carga nada” y “mi navegador está lentísimo” son algo habitual, sobre todo estos meses en que la necesidad de estar en casa ha disparado las conexiones de usuarios de internet, tanto desde celulares como desde computadores.

Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en abril, mes en que la pandemia llevó a adoptar masivamente el teletrabajo, el consumo promedio mensual de internet fija creció un 29,4% por usuario, mientras que el de internet móvil presentó un alza del 26,2%. Ambos, en comparación a lo visto el último mes del 2019.

Asimismo, el 67% de quienes respondieron un nuevo sondeo de WOM aseguraron haber aumentado de forma significativa su consumo de internet durante la crisis sanitaria.

Con estos antecedentes es fácil entender que haya más problemas de conexión, pero afortunadamente hay formas de hacer que los navegadores funcionen más rápido.

Así lo confirmó a hoyxhoy el director de carreras de Ingeniería Comercial y de la Escuela de Negocios de la UDLA, Jean Henríquez.

“Podemos hacer que el navegador tenga mejor efectividad al momento de navegar en él. Para ello, hay que asegurarse de mantenerlo actualizado y cerrar las pestañas que no se estén usando para utilizar menos recursos. También es bueno desactivar los elementos que ocasionen información o contenido no deseado y asegurarse de que el dispositivo en uso no tenga malwares”, explicó el profesional.

Consultado sobre los mejores navegadores, Henríquez sostuvo que éstos son “los que además de propiciar un sistema seguro permiten compatibilizarlos con los diversos sistemas operativos que puedan existir, entre ellos Windows; Mac; Linux y Android, por citar algunos”. Y añadió que “los de mayor uso y con mejor confiabilidad y experiencia de navegación son Google Chrome, Safari e Internet Explorer”.