Creadora del viral ¡Quedó picá la Mariana!: "Tenemos la obsesión de conjugar el verbo decir"

Videos caseros con hombres y mujeres relatando la conversación que tuvieron con una tal Mariana. Hay algunos que lo hacen mientras pican una mata de apio o cualquier otra verdura, y otros que usan un papel higiénico con cara que habla. Pero si bien las actrices y actores son diferentes, el audio es el mismo: una voz extremadamente aguda que repite innumerables veces la conjugación del verbo decir. Me dijo, le dije, le dije que le dije, qué dijiste, entre otros.

El audio del video se transformó en los últimos meses en un viral ampliamente masificado, tanto en Instagram como Tik Tok, sin embargo, el original es de junio de 2019 y nació después de escuchar cómo los chilenos cuentan las historias. "Esa forma de hablar la tenía muy pegada, porque siento que en Chile todos hablamos un poco así. De verdad es increíble la cantidad de formas en las que conjugamos el verbo decir", cuenta Karol Blum (@srtablum) su creadora.

La actriz y doblajista dice que luego de escuchar esta forma bien particular de hablar y notar que no es algo que se repita en el resto de la región, empezó a crear una historia que tuviera sentido.

Así nació esta mujer (de nombre desconocido) que le cuenta a otra persona la discusión que tuvo con su compañera de trabajo (Mariana) por haberse ido a su casa luego de estar enferma (ver recuadro con el texto completo). "Empecé a anotarlas, escribí la historia y luego la grabé. En ese momento no tenía tantos seguidores, unos cinco mil o menos (ahora tien más de 57 mil en Instagram) y no tenía TikTok, pero cuando pasó a esa red social, la cosa explotó y me encanta que haya pasado. Siento que es como mi regalo a la gente, porque además todos la gozan, todos conocemos a alguien así. Yo he gozado ver cómo todos juegan con esto", cuenta Blum.

Sin embargo no es el único video ni personaje que ha creado Blum en redes sociales. También tiene uno en el que muestra a una mujer encerrada en el baño que trabaja para un call center e intenta vender una cuenta corriente a alguien por teléfono. "Dentro de todas las cosas en las que he trabajado también estuve en un call center y de verdad que hablan así. Ellos te dan un protocolo y entre que tienes que ser tierna, pero decir varias veces ciertas ideas, termina saliendo bien chistoso", cuenta.

Así Blum también tiene personajes de blogueras, vendedora de centros clínicos, una teleserie de amor (Los chanchis) y de personal trainers, entre otros.

"A mí lo que me gusta es la comedia. Tuve una compañía de teatro Retórica Popular, donde levantamos tres obras, he hecho harta publicidad, videos institucionales, publicidad de radio, todo lo que tenga que ver con la voz es lo mío", dice, pero agrega que aunque suele imitar, no se siente una especie de Kramer.

"La verdad es que no soy tan buena tampoco, pero más que imitar personajes famosos o populares, yo imito personajes que cualquier persona podría reconocer. Me gusta que la gente diga 'oh se parece a mi tía', 'es igual a mi mamá, 'se parece a mi jefe' o en realidad que digan 'yo hablo así'. Además, de esa forma hay más crítica social", cuenta.

Adelanta que tiene pensado, para cuando se acabe la pandemia, lanzarse con un espectáculo de comedia. "Estoy empezando a escribir un stan up y ver qué pasa en el camino. A mí lo que más me gusta es hacer un personaje en escena, ese es mi sello".

Yo le dije: ¡Ay, Mariana yo no puedo ir a trabajar así!, le dije yo, estoy con licencia, le dije, estoy con el pecho tomado, le dije yo, obstruida, no puedo ir en estas condiciones, le dije yo.

¡Ay yo cuando estoy enferma ( me dijo) con 38, 39 y 40 de fiebre vengo igual!, me dijo. Bueno la que puede puede no más po, le dije yo. No si así le dije yo.

, me dijo. ¿Y acaso le dije a quién?, le dije yo. Acaso le dijiste a mi jefe, me dijo.

le dije yo, le dije y me dijo ¡Ah, no me diga na, si ya sé lo que me va a decir, ya me dijeron ya, váyase pa la casa!, me dijo.

pero quedó picá picá, viste que está picá del otro día, que le dije oye, Mariana ten cuidado como se dicen las cosas, así no se dicen y me dijo ¡Ah qué me venís a decir tú lo que se dice y no se dice!. ¿Te acordai que te dije? Ah si te dije. Ya po, ¿y qué te estaba diciendo?...