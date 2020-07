Cuente su vida y otro la escribe: lanzan biografías hasta con vino de honor

Mientras más años suman, más historias tienen las personas para contar. Sin embargo, muchas de estas vivencias, fundamentales para entender y conocer a cabalidad a las familias, terminan perdiéndose con el pasar del tiempo, llegando sólo hasta cierta generación. Afortunadamente, hoy hay quienes se dedican a convertir estas historias en libros biográficos que pueden pasarse de generación en generación.

Es el caso de la periodista María Francisca Dufeu, creadora del proyecto Escribo tu Historia. La profesional contó a hoyxhoy que, además de la idea de evitar que se pierdan buenas historias familiares, su proyecto se vio impulsado por el hecho de que "hay muchas personas mayores que física y mentalmente están súper bien, pero emocionalmente están un poco aburridas. Y como a veces no se les puede regalar un viaje porque no pueden hacerlo solos, tienen algunos achaques o no tienen tanta disposición, pensé que sería una buena idea llevarlos de viaje a lo largo de sus propias vidas y a la vez regalarles un proyecto que los entretenga".

De esta manera empezó a hacer biografías, entrevistando al menos 12 veces durante tres meses a personas mayores y preguntándoles todo sobre su pasado y presente, para luego plasmar lo conversado en libros biográficos que posteriormente tienen sus propios lanzamientos, con cóctel y presentación del autor -que es la persona entrevistada- incluidos. "Yo soy como una ghostwriter (escritora fantasma)", explicó.

Actualmente, debido a las cuarentenas que rigen a lo largo del país, Dufeu está realizando las entrevistas por Zoom o vía telefónica. "Para las personas mayores es todo un evento cuando les toca que hablemos y tienen historias muy emocionantes. Ellos se arreglan, toman té. Siempre son sus familiares quienes me contratan, no ellos mismos", precisó.

También se dedica a resguardar la memoria familiar un proyecto de la Agencia Axxiona llamado Vidas Extraordinarias (contacto@axxiona.com). Su director ejecutivo, el periodista Juan Chapple, se dice un fanático de las historias y escribe biografías familiares hace ya varios años.

Un proyecto similar es el del estudio Memoria Creativa , de Carolina Díaz. Aquí, sin embargo, también se da a los interesados la opción de escoger una película familiar en vez de un libro. Esto, a base de entrevistas, diarios de vida, cartas, experiencias de viajes, fotos y cuanto material se quiera que pase a la posteridad.

Además de biografías y autobiografías, Memoria Creativa ofrece reconstruir episodios significativos en la vida de una persona, la creación de sitios web familiares, álbumes de recortes de prensa, libros para niños y recetarios. También se hacen talleres de autobiografía, para quienes se animen a ser ellos mismos quienes escriban su historia.