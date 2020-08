YouTube reveló sus videos top en pandemia: cocina, yoga y tutoriales de belleza para videollamadas

La principal plataforma de videos a nivel mundial, YouTube, lanzó el informe “Watching the Pandemic” (“Viendo la Pandemia”), que dio a conocer qué tipo de contenidos han sido los más visualizados por sus usuarios durante la pandemia del Covid-19.

El análisis de la plataforma reveló que a nivel global los principales intereses de quienes han buscado videos por internet son tres: el cuidado personal, la conexión social y la identidad. Justamente los tres pilares que componen el modelo de las necesidades humanas creado por la antropóloga cultural estadounidense Susan Kresnicka.

En el plano del cuidado personal, se volvieron tremendamente populares los videos de ejercicios para hacer en casa, sobre todo los de yoga. En el caso particular de Chile, estos contenidos empezaron a ser mucho más vistos a partir del 18 de marzo, fecha que coincide con el inicio del confinamiento en el país. ¿Los más populares? Los de yoga para principiantes de la rusa residente en Chile, Elena Malova (Youtube.com/malovaelena), que tuvieron su peak de visitas el 9 de abril.

Asimismo, en gran parte del globo despertó el entusiasmo las meditaciones guiadas, cuyas búsquedas aumentaron en un 40% después del 15 de marzo. También tuvieron un crecimiento considerable las búsquedas de sonidos de la naturaleza -que ayudarían a relajarse y descansar mejor- y técnicas para cocinar en casa tal y como lo hacen los chefs profesionales en un restorán.

Desafíos y mascarillas

Dentro del apartado de la conexión social se vio un aumento del 600% a nivel mundial de las vistas de contenidos con el hashtag #Conmigo (o #WithMe, en inglés), que busca la interacción entre usuarios. Varios corresponden a personas bailando, haciendo ejercicio, maquillándose, cocinando, etc.

En este punto también destaca la explosión de visitas en tutoriales para hacer mascarillas caseras, que han sido vistos más de 400 millones de veces desde mediados de marzo. Y es que claro, sólo usándolas se puede estar cerca de otras personas.

Las visitas virtuales a los museos y los distintos registros de challenges (desafíos) físicos, de belleza, etc., también han ganado adeptos los últimos meses.

En el país se ha visto mucho movimiento en el canal de WokiToki, que decidió retratar las frases que se suelen escuchar durante el confinamiento. Por otro lado, la colaboración entre 31 Minutos y Unicef para hablar de los retos del aprendizaje en casa ya superó las 400 mil visitas.

Un nuevo tutorial

En el apartado de la identidad caben los videos relacionados a desarrollar talentos y conocerse a sí mismos. Aquí, la reina indiscutible es la cocina: los registros audiovisuales de la preparación de recetas por parte de chefs famosos y los talleres online para aprender a hacer pan de masa madre figuran entre los más vistos. No obstante, también nació un gran amor por la jardinería y, al no tener la posibilidad de ir a las iglesias, muchos empezaron a ver videos religiosos para no alejarse de su fe pese al confinamiento.

Particularmente en Chile se mostró un alza en las visualizaciones de videos que enseñan a cortar el pelo, con peaks a mediados de marzo y a principios de junio.

Un nuevo tipo de tutorial surgió cuando la vida social empezó a centrarse en las videollamadas y se volvió muy popular: los consejos de belleza para videollamadas y como verse mejor en ellas.