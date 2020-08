¿Las mascarillas protegerán más a los alérgicos en la primavera?

Todavía no llega la primavera, pero ya hay alérgicos que empezaron a sufrir con los pólenes que, de acuerdo al calendario polínico de Polenes.cl, tienen su peak en septiembre, sobre todo el de plátano oriental y el de arce negundo. Ambas especies abundan en la capital y en otras regiones de la zona centro del país.

Sin embargo, las personas alérgicas este año pasarán la temporada de picazón, rinitis, hinchazón y lagrimeo con un accesorio nuevo: la mascarilla. ¿Hará alguna diferencia el uso de este elemento de protección personal en este período?

El inmunólogo de Clínica Indisa y presidente saliente de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, doctor Pablo Raby, dijo que las mascarillas podrían proteger de ciertos alergenos. “Pero no están pensadas para eso, por lo tanto, el impacto que pudiera tener en los pacientes alérgicos es mínimo. Quizás pudiera tener un impacto en aquellos que tuvieran una alergia primaveral muy leve y sobre todo sin síntomas oculares, que es algo que gran parte de los alérgicos a la primavera tienen”, añadió el experto.

Tomando en cuenta esto, el médico llamó a los alérgicos a tratarse apropiadamente. “Lamentablemente no hay otra opción para un paciente con rinitis alérgica que no ha consultado a un médico que tratarse con antihistamínicos, los cuales si bien pueden servir para una parte importante de los pacientes con rinitis alérgica, para una parte importante también no van a ser suficientes”, dijo. Y precisó que si se van a tomar estos fármacos es importante optar por los que no dan sueño, que son los llamados “de segunda generación”, entre los que figura la desloratadina, fexofenadina y levocetirizina, entre otros. Por supuesto, si los síntomas son importantes lo mejor es ver a un especialista.

Salir en la mañana

Raby sostuvo que si quienes tienen muchos síntomas alérgicos pueden elegir, es mejor que salgan durante las mañanas, puesto que “si bien no es demasiado claro, hay una leve diferencia entre la mañana y la tarde, en que la mañana tendría una carga polínica menor que la tarde”.